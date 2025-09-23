Ο Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί στο ζήτημα της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και στη μεταπολεμική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς.

Την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Axios, επικαλούμενο δύο αμερικανούς και δύο άραβες αξιωματούχους.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, σύμφωνα με το Axios.

Εκτός από την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί στο ζήτημα της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και στη μεταπολεμική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει επίσης αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να συμφωνήσουν στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στον παλαιστινιακό θύλακα ώστε να διευκολυνθεί η αποχώρηση των Ισραηλινών, και να εξασφαλίσουν επίσης χρηματοδότηση για τη μεταβατική περίοδο και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, επισημαίνει το Axios.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να στείλει στρατιώτες για μια ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα.

Πρόκειται για την πιο «συγκεκριμένη» αμερικανική πρόταση μέχρι σήμερα, σχολιάζει το δημοσίευμα.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ προχωρά με τρεις μεραρχίες τεθωρακισμένων και πεζικού για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

«Η συνάντηση μπορεί να είναι αρκετά σημαντική. Έχουμε μια αρκετά καλή ιδέα για το περίγραμμα του πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου. Θα παρουσιάσουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι η μόνη βιώσιμη πορεία προς τα εμπρός και θέλουμε περιφερειακή αποδοχή και υποστήριξη για να πετύχει», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωρίζει το περίγραμμα της αμερικανικής πρότασης, ωστόσο υπάρχουν σημεία που δεν θα αρέσουν στην ισραηλινή κυβέρνηση - ειδικά όσον αφορά τη μελλοντική εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα.

«Θα υπάρξουν πικρά χάπια που θα πρέπει να καταπιούμε», ανέφερε στο Axios ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Την επόμενη Δευτέρα, ο Νετανιάχου θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο για την τέταρτη συνάντησή του με τον Τραμπ από τον Ιανουάριο.

Η Γάζα θα είναι στην κορυφή της ατζέντας.

