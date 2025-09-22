Οι διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση της Ιταλίας να αναστείλει τις συμφωνίες εμπορικής και στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ και να προστατεύσει έναν στολίσκο 60 σκαφών που διασχίζει τη Μεσόγειο, με σκοπό να μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα.

Σε πανεθνική απεργία «κατέβηκαν» δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ιταλία τη Δευτέρα, διαδηλώνοντας υπέρ των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι δέχεται πιέσεις να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, μετά τη Βρετανία, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Πορτογαλία, την ώρα που η διεθνής κατακραυγή κατά του Ισραήλ αυξάνεται. Οι διαδηλωτές ζητούν η ιταλική κυβέρνηση να αναστείλει τις συμφωνίες εμπορικής και στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ και να προστατεύσει έναν στολίσκο 60 σκαφών που διασχίζει τη Μεσόγειο με σκοπό να μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα.

Η Μελόνι έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος μόνο όταν οι συνθήκες το καθιστούν πρακτικά δυνατό. Η κυβέρνησή της είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ισραήλ στην ΕΕ.

{https://twitter.com/DropSiteNews/status/1970063475687694685}

{https://twitter.com/radiondadurto/status/1970094717485412431}

Η απεργία οργανώθηκε όταν οι λιμενεργάτες στη Γένοβα δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, στον οποίο συμμετέχει η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απειλώντας να εμποδίσουν την έξοδο πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων στο Ισραήλ. Την περασμένη εβδομάδα, φορτοεκφορτωτές στην πόλη της Ραβέννας αρνήθηκαν την είσοδο σε φορτηγά που λέγεται ότι μετέφεραν όπλα με προορισμό το Ισραήλ.

{https://twitter.com/robinmonotti/status/1970097504000881094}

Διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν σε 81 ιταλικές πόλεις και κωμοπόλεις με το σύνθημα «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα». Τα τρένα και τα λεωφορεία παρέλυσαν ενώ τα σχολεία και τα πανεπιστήμια έκλεισαν.

{https://twitter.com/QudsNen/status/1970086554136944730}

Στη Φλωρεντία, διαδηλωτές μπλόκαραν την πρόσβαση σε έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Στη Γένοβα, οι λιμενεργάτες εμπόδισαν την είσοδο πλοίων στο λιμάνι, ενώ οι φοιτητές μπλόκαραν τις εισόδους σε πανεπιστήμια στο Τορίνο, τη Ρώμη και το Μιλάνο. Στη Βενετία, διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το λιμάνι με πανό που έγραφαν «Η Γάζα καίγεται, θα μπλοκάρουμε τα πάντα».

{https://twitter.com/ahfahmy85/status/1970097236856967421}

{https://twitter.com/robinmonotti/status/1970095045245390900}

Ο βουλευτής του κόμματος της Μελόνι, Τζιοβάνι Ντοντζέλι, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ITALPress τη Δευτέρα πως «νομίζω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη, ακόμα κι αν είναι απαραίτητο και χρήσιμο. Πρέπει να γίνει σε μια φάση όταν τα αραβικά κράτη αναγνωρίζουν επίσης το κράτος του Ισραήλ».

{https://twitter.com/Reuters/status/1970093801013486024}

Με πληροφορίες του Politico