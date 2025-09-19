Στο επίκεντρο της συνομιλίας Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο είναι το TikTok.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, είχαν νωρίτερα την Παρασκευή τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συζητήσουν λεπτομέρειες μιας συμφωνίας για τη διατήρηση της λειτουργίας του κινεζικής ιδιοκτησίας TikTok στις ΗΠΑ, καθώς και τις προσπάθειες για την άμβλυνση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε μία συμφωνία - πλαίσιο σχετικά με την ιδιοκτησία του TikTok, αλλά παραμένουν κάποια βασικά ερωτήματα.

Πρόκειται για τη δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ στον Λευκό Οίκο και την επιβολή υψηλών δασμών στην Κίνα, γεγονός που πυροδότησε αντίποινα, δυσκολεύοντας τη σχέση μεταξύ τους.

Μιλώντας στο Reuters, ο Matt Britzman, ανώτερος αναλυτής μετοχών στην Hargreaves Lansdown, δήλωσε ότι «η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Σι είναι ο πιο προφανής βραχυπρόθεσμος καταλύτης, ο οποίος θα μπορούσε να διαμορφώσει όχι μόνο την τύχη του TikTok αλλά και τον τόνο των ευρύτερων εμπορικών συνομιλιών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες του Reuters/Al Jazeera