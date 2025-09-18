Η αντιπολίτευση καταφέρθηκε εναντίον του Ράμα και της Diella, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αντισυνταγματική και επισημαίνοντας τον κίνδυνο αύξησης της διαφθοράς.

Η έγκριση της τέταρτης θητείας του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, συνοδεύτηκε από έντονη αντιπαράθεση στο κοινοβούλιο, κυρίως λόγω του διορισμού στο υπουργικό συμβούλιο της πρώτης πάγκοσμίως υπουργού με τεχνητή νοημοσύνη. Η Diella είναι μια εικονική υπουργός που μέσω της τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνει τη διαχείριση δημόσιων προμηθειών με στόχο την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Ο Ράμα, ο μοναδικός υποψήφιος πρωθυπουργός, εξασφάλισε 82 ψήφους στο κοινοβούλιο των 140 εδρών, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα του κέρδισε την πλειοψηφία στις εκλογές του Μαΐου. Η Diella έκανε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στο κοινοβούλιο όπου μέσω βίντεο απευθυνόμενη στο κοινοβούλιο τόνισε ότι «δεν έρχεται για να αντικαταστήσει ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσει».

Ωστόσο, η πρότασή της προκάλεσε έντονες επικρίσεις από την αντιπολίτευση. Η Diella χαρακτηρίστηκε αντισυνταγματική, καθώς δεν είναι άνθρωπος, δεν έχει αλβανική ιθαγένεια και, σύμφωνα με τους επικριτές, ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες μορφές διαφθοράς. Παράλληλα, οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν τον Ράμα για έλλειψη διαλόγου πριν από την ψήφιση της νέας κυβέρνησης.

Χάος στη Βουλή με αφορμή την υπουργό AI – Πέταξαν αντίτυπα του Συντάγματος στον Έντι Ράμα

Η ένταση κορυφώθηκε όταν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Γκαζμέντ Μπαρντί, πέταξε το Σύνταγμα προς τον Αλβανό πρωθυπουργό, δείχνοντας την οργή της αντιπολίτευσης.

«Αυτή η θητεία βασίζεται στο έγκλημα, τη διαφθορά, τα ναρκωτικά και την παραβίαση του Συντάγματος και των νόμων της χώρας», δήλωσε ο Σάλι Μπερίσα, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ράμα επανέλαβε ότι η ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030 αποτελεί τον πυρήνα της νέας του θητείας, με την «Ευρωπαϊκή Αλβανία» να λειτουργεί ως οδηγός για κάθε μεταρρύθμιση και πρόγραμμα της κυβέρνησής του.

