Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να φέρει την ειρήνη στην Αμερική, στον απόηχο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, απηύθυνε ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Τόμας Φρίντμαν μέσω της στήλης του στους New York Times.

Στο άρθρο γνώμης που έγραψε ταξιδεύοντας με τρένο από τα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας προς το Κίεβο, ο τρεις φορές βραβευμένος με Πούλιτζερ Φρίντμαν εστιάζει στην όξυνση της πόλωσης και του διχασμού που προκάλεσε η «φρικτή» δολοφονία του Κερκ —ένα γεγονός που ίσως σηματοδοτήσει την πιο κρίσιμη καμπή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ανάλογα με την αντίδραση του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

«Αγαπητέ πρόεδρε Τραμπ, δεν θα κερδίσετε το Νόμπελ Ειρήνης μεσολαβώντας στην Ουκρανία ή στη Γάζα», γράφει ο Φρίντμαν. «Αλλά έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε κάτι πολύ σημαντικότερο: το αμερικανικό βραβείο ειρήνης. Φέρτε την ειρήνη στην πατρίδα. Φέρτε την ειρήνη μεταξύ των Αμερικανών. Το βραβείο αυτό δεν σας το απονείμει κανείς· το δημιουργείτε και το κερδίζετε μόνοι σας».

Ο Φρίντμαν προτρέπει τον Τραμπ να προσκαλέσει στον Λευκό Οίκο πρώην προέδρους και πρώτες κυρίες, ηγέτες του Κογκρέσου και τους εννέα δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ώστε να στείλουν ενωμένο μήνυμα κατά της πολιτικής βίας και να δεσμευτούν για έναν πολιτισμένο διάλογο, τόσο στις δημόσιες ομιλίες όσο και στο Διαδίκτυο.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος τονίζει ότι ο Τραμπ πρέπει να καταγγείλει τον πολιτικό εξτρεμισμό ανεξαρτήτως προέλευσης, και όχι μόνο από την Άκρα Αριστερά, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα υπονομεύσει τόσο την κληρονομιά του όσο και τη χώρα.

Θυμίζοντας την θετική έκπληξη του Τραμπ μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ, ο Φρίντμαν τον παροτρύνει: «Εκπλήξτε μας. Φέρτε ειρήνη στην Αμερική. Τίποτε δεν θα απομονώσει περισσότερο τα ακραία στοιχεία και τίποτε δεν θα ήταν καλύτερο για τη χώρα από το να ενώσετε τους ανθρώπους».

Κλείνοντας, επικαλείται τη συμβουλή του Αβραάμ Λίνκολν το 1838, υπενθυμίζοντας ότι η καταστροφή μπορεί να προέλθει μόνο από μέσα: «Ως έθνος ελεύθερων ανθρώπων, πρέπει να ζούμε ανά τους αιώνες ή να πεθάνουμε αυτοκτονώντας». Ο Φρίντμαν υπογραμμίζει ότι η ειρήνη στην Αμερική είναι στο χέρι του Τραμπ και εξαρτάται από το αν θα αντιμετωπίσει τον πολιτικό εξτρεμισμό με αμεροληψία.