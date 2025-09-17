Η ισραηλινή πρόταση είναι βασισμένη στη συμφωνία ειρήνης με τη Αίγυπτο (1979), ωστόσο περιλαμβάνει «μαξιμαλιστικές» αξιώσεις από την ισραηλινή πλευρά

Πρόταση για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας ασφαλείας που έχει υποβάλει η κυβέρνηση του Ισραήλ στη de facto κυβέρνηση της Συρίας εδώ και μήνες θα συζητηθεί σήμερα σε επίπεδο υπουργών στο Λονδίνο, αναφέρει ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται δυο πηγές του ενήμερες σχετικά.

Η ισραηλινή πρόταση είναι βασισμένη στη συμφωνία ειρήνης με τη Αίγυπτο (1979), ωστόσο περιλαμβάνει «μαξιμαλιστικές» αξιώσεις από την ισραηλινή πλευρά, ιδίως επέκταση των λεγόμενων ουδέτερων ζωνών στα σύνορά τους, κατά το ρεπορτάζ.

Συγκεκριμένα, στην πρόταση συμπεριλαμβάνεται ένας χάρτης με προτεινόμενες αποστρατιωτικοποιημένε ζώνες από τη Δαμασκό, νοτιοδυτικά, μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, σύμφωνα με δύο πηγές του Axios. Η περιοχή νοτιοδυτικά της Δαμασκού θα χωριστεί σε τρεις ζώνες, με τους Σύρους να μπορούν να διατηρούν διαφορετικά επίπεδα δυνάμεων και τύπους όπλων ανάλογα με την περιοχή.

Η πρόταση προβλέπει την επέκταση της ζώνης ασφαλείας κατά 2 χιλιόμετρα στη συριακή πλευρά. Στη λωρίδα που βρίσκεται δίπλα στη ζώνη ασφαλείας και πλησιέστερα στα σύνορα με το Ισραήλ από τη συριακή πλευρά, δεν θα επιτρέπονται στρατιωτικές δυνάμεις και βαρέα όπλα. Ωστόσο, η Συρία θα έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την παρουσία της αστυνομίας και των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας.

Μια πηγή που γνωρίζει λεπτομέρειες ανέφερε ότι βάσει της πρότασης, ολόκληρη η περιοχή από τα νοτιοδυτικά της Δαμασκού μέχρι τα ισραηλινά σύνορα θα οριστεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για τα συριακά αεροσκάφη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανταλλάγματα

Σε αντάλλαγμα για αυτούς τους περιορισμούς από τη συριακή πλευρά, το Ισραήλ έχει προτείνει σταδιακή αποχώρηση από όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει στη Συρία τους τελευταίους μήνες - εκτός από ένα φυλάκιο στην κορυφή της στρατηγικής σημασίας όρους Ερμών.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ επιμένει να διατηρήσει την παρουσία του εκεί, σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία.

Οι δυο κυβερνήσεις διεξάγουν τους τελευταίους μήνες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, παρότι από τεχνική άποψη οι δυο χώρες παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ, το Ισραήλ είχε τεταμένες σχέσεις με τη νέα συριακή κυβέρνηση, βομβαρδίζοντας ακόμη και τη Δαμασκό τον Ιούλιο. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ακολουθήσει μια πολύ πιο φιλική τακτική με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα, ο οποίος ανέτρεψε και στη συνέχεια αντικατέστησε τον Μπασάρ αλ Άσαντ, και έχει διευκολύνει αθόρυβα τη διπλωματία Ισραήλ-Συρίας.

Η Συρία δεν έχει απαντήσει ακόμη στην ισραηλινή πρόταση, που έγινε πριν από αρκετές εβδομάδες, και εργάζεται πάνω σε μια αντιπρόταση.