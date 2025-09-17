Δραματικές στιγμές στη Γάζα με τον ισραηλινό στρατό να ισοπεδώνει τη πόλη και τους πολίτες της να ζητούν απεγνωσμένα τρόπο διαφυγής.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται νέα χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας, με τη στρατιωτική ηγεσία να στοχεύει σε νέες επιθέσεις κατά της Χαμάς και ειδικά στον εντοπισμό του φερόμενου νέου ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα, αλ-Χαντάντ.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους αναζητώντας διέξοδο, ενώ η πόλη βομβαρδίζεται συνεχώς. Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) καταγράφεται η είσοδος δυνάμεων της 98ης Μεραρχίας στην πόλη, με υποστήριξη από την ισραηλινή αεροπορία και το ναυτικό.

{https://www.youtube.com/watch?v=CBJD5fvg2nk&t=1s}

Ο στρατός αναφέρει ότι χτυπήθηκαν δεκάδες «υποδομές τρομοκρατίας», μεταξύ των οποίων παρατηρητήρια και κτίρια γεμάτα εκρηκτικά. Από την έναρξη της επιχείρησης στη Γάζα τουλάχιστον 106 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στόχος των IDF, όπως αναφέρεται, είναι η εξάλειψη της Χαμάς, με τεθωρακισμένα να εισέρχονται στο κέντρο της πόλης. Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας έγραψε στα social media: «Η Γάζα φλέγεται».

Σύμφωνα με το Reuters, η επιχείρηση άρχισε τα ξημερώματα της Τρίτης με την είσοδο αρμάτων μάχης στο κέντρο της Πόλης της Γάζας. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν εκρήξεις και βομβαρδισμούς τόσο ισχυρούς που «ολόκληρες γειτονιές φωτίζονταν από τις φλόγες».

{https://x.com/idfonline/status/1967988542489129362}

Αξιωματούχος των IDF δήλωσε ότι οι χερσαίες δυνάμεις προχωρούν βαθύτερα στη Γάζα και ότι ο αριθμός των στρατιωτών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έως και 3.000 μαχητές της Χαμάς που, σύμφωνα με τις ισραηλινές εκτιμήσεις, παραμένουν στην πόλη.

Με άρματα μάχης, χιλιάδες στρατιώτες και διαρκή αεροπορική υποστήριξη, το Ισραήλ επιχειρεί την πλήρη κατάληψη της πόλης μέσω συντονισμένης χερσαίας επίθεσης. Δεκάδες πολυόροφα κτίρια έχουν ισοπεδωθεί στη μεγαλύτερη πόλη του θύλακα, ενώ ο στρατός καλεί τους πολίτες να μετακινηθούν προς το νότο. Οι εικόνες από τα νοσοκομεία περιγράφονται ως δραματικές.

«Οι δυνάμεις μας επιχειρούν στη Γάζα με στόχο, φυσικά, την ήττα του εχθρού, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και η εκκένωση του πληθυσμού», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.