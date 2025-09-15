Στην Ουάσινγκτον ο Βαρθολομαίος, συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο.

Στον Λευκό Οίκο βρέθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπου συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των επαφών του κατά το 12ήμερο ταξίδι του στις ΗΠΑ.

Ο Βαρθολομαίος, έφτασε στην Ουάσινγκτον στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) όπως ήταν προγραμματισμένο προκειμένου να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχτηκε στην είσοδο η υπεύθυνη πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου, Μόνικα Κρόουλι ενώ συνοδευόταν από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον Μητροπολίτη Λαοδικεία Θεοδώρητο, τον Μητροπολίτη Σηλυβρία Μάξιμο και τον Μέγα Εκκλησιάρχη και Διευθυντή του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρα Αέτιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έθεσε στον Αμερικανό πρόεδρο όλα τα ζητήματα της προκαθήμενης εκκλησίας αλλά και θέματα που αφορούν στα παιδιά της Ουκρανίας, που έχουν απαχθεί, και στην προστασία των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής.

Από την αμερικανική πλευρά, το παρών έδωσαν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος και ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ράινς Πρίμπους.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ/ΕΡΤ