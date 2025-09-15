Η ακροδεξιά συμμαχία «Πατριώτες για την Ευρώπη», στην οποία ανήκουν η Μαρίν Λεπέν και ο Βίκτορ Όρμπαν, καταγγέλλει ότι αποκλείεται συστηματικά από τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ και πλέον προσφεύγει στη δικαιοσύνη, αμφισβητώντας αποφάσεις που της στερούν πρόσβαση σε εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης.

Η ακροδεξιά πολιτική οικογένεια «Πατριώτες για την Ευρώπη» κινείται νομικά μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να «παγώσει» την πρόσβασή της σε εκατομμύρια ευρώ από δημόσια κονδύλια λόγω καταγγελιών για κακοδιαχείριση.

Σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις, το κόμμα των Πατριωτών αμφισβητεί αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και της αρμόδιας εποπτικής αρχής (APPF), που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει πρόσβαση σε περισσότερα από 4 εκατ. ευρώ. Το κόμμα υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις είναι παράνομες και προϊόν μεροληψίας.

Οι Πατριώτες - στους οποίους ανήκουν πολιτικοί όπως η Μαρίν Λεπέν και ο Βίκτορ Όρμπαν - διαμαρτύρονται πως από τις ευρωεκλογές του 2024, οπότε αναδείχθηκαν τρίτη μεγαλύτερη ομάδα του Κοινοβουλίου, έχουν συστηματικά παραγκωνιστεί από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις θέσεις ισχύος.

Οι πολιτικές οικογένειες του κέντρου και της αριστεράς διατηρούν το λεγόμενο cordon sanitaire, μια άτυπη συμφωνία αποστασιοποίησης από την άκρα Δεξιά και την άκρα Αριστερά.

«Υπάρχει πρόβλημα με ορισμένους αξιωματούχους του Κοινοβουλίου», δήλωσε ο Βέλγος ευρωβουλευτής Γκέραλφ Άννεμανς, επίτιμος πρόεδρος των Πατριωτών.

Πρώτη νίκη για τους ευρωπαίους Πατριώτες

Η ακροδεξιά πολιτική ομάδα κατέγραψε την πρώτη της νίκη την Τετάρτη, όταν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε πρόστιμο της APPF ύψους 47.000 ευρώ. Η υπόθεση σχετιζόταν με μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, όπου το κόμμα είχε εμφανίσει βουλευτή του ως μέλος του διοικητικού του συμβουλίου - κάτι που η αρχή θεώρησε ψευδή δήλωση. Η APPF είχε θεωρήσει το περιστατικό σοβαρή παράβαση, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναστολή όλης της δημόσιας χρηματοδότησης.

Η απόφαση της APPF είχε δώσει το πράσινο φως στο Ευρωκοινοβούλιο να διακόψει την πρόσβαση του κόμματος σε περίπου 4 εκατ. ευρώ το 2023, περιορίζοντας σημαντικά τον προεκλογικό του προϋπολογισμό. Η δικαστική ακύρωση του προστίμου επιτρέπει τώρα στους Πατριώτες να διεκδικήσουν μέρος των χρημάτων πίσω, ενισχύοντας τα επιχειρήματά τους περί μεροληψίας.

Σε δεύτερη αγωγή που κατέθεσε τον Ιούλιο, η ακροδεξιά ευρωομάδα κατηγορεί το Κοινοβούλιο για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αφού αποφάσισε ότι η καμπάνια της στην Τσεχία συνιστούσε «κακή χρήση ευρωπαϊκών πόρων» - υποχρεώνοντάς την να επιστρέψει 228.000 ευρώ. Σύμφωνα με το κόμμα, αντίστοιχες καμπάνιες άλλων πολιτικών οικογενειών εγκρίθηκαν ως επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Οι Πατριώτες προσθέτουν ότι η διαδικασία δεν ήταν αμερόληπτη, καθώς το αρμόδιο όργανο του Κοινοβουλίου αποτελείται κυρίως από κεντροδεξιούς, φιλελεύθερους και αριστερούς ευρωβουλευτές, χωρίς παρουσία εκπροσώπων της ακροδεξιάς. Επιπλέον, καταγγέλλουν ότι το Κοινοβούλιο παραβίασε τα δικαιώματα υπεράσπισής τους, λογοκρίνοντας τμήματα της επιστολής που είχαν καταθέσει.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνήθηκε να σχολιάσει λόγω των εν εξελίξει δικαστικών διαδικασιών. Η APPF, από την πλευρά της, δήλωσε ότι «παραμένει δεσμευμένη στην προστασία της ακεραιότητας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας».

Πηγή: Politico