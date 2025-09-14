Σύμφωνα με τη NASA, μέσα σε 41 χρόνια το τοπίο μεταμορφώθηκε.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον πλανήτη μας σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις συνέπειες του φαινομένου να είναι άκρως ανησυχητικές.

Οι δορυφόροι της NASA εντόπισαν ένα νέο νησί στην Αλάσκα, που εμφανίστηκε μετά το λιώσιμο παγετώνα, απομονώνοντας ένα μικρό βουνό, που κάποτε ήταν μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Το νησί βρίσκεται στη λίμνη Άλσεκ, όπου ο ομώνυμος παγετώνας λεπταίνει σταθερά και πλημμυρίζει την περιοχή με νερό από το λιώσιμο.

Δύο εικόνες Landsat που λήφθηκαν στις 5 Ιουλίου 1984 και στις 6 Αυγούστου 2025, δείχνουν με εντυπωσιακή λεπτομέρεια αυτή τη μεταμόρφωση, σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA.

Ο παγετώνας Άλσεκ κάποτε περιέβαλε ένα μικρό βουνό, γνωστό ως Prow Knob. Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες και οι δύο «βραχίονες» του παγετώνα έχουν υποχωρήσει πάνω από 5 χλμ., δημιουργώντας στη θέση τους μια προπαγετώδη λίμνη.

Οι πρόσφατες εικόνες επιβεβαιώνουν, ότι πλέον ο παγετώνας έχει αποσπαστεί πλήρως από το Prow Knob, το οποίο περιβάλλεται από νερό και θεωρείται επίσημα νησί, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι ειδικοί παρακολουθούν τον παγετώνα Άλσεκ εδώ και δεκαετίες

Στις αρχές του 20ού αιώνα πιστεύεται ότι ο παγετώνας τελείωνε στο Gateway Knob, περίπου 5 χλμ. δυτικά του Prow Knob, στην απέναντι πλευρά από τη σημερινή λίμνη Άλσεκ. Από τότε, ο παγετώνας συνεχίζει τη σταθερή υποχώρησή του, με τα δορυφορικά δεδομένα να παρακολουθούν τη μεταμόρφωσή του.

Η υποχώρηση του παγετώνα έχει οδηγήσει σε τεράστια επέκταση της λίμνης. Η λίμνη Άλσεκ έχει αυξηθεί από περίπου 45 τετραγωνικά χλμ. το 1984 σε περίπου 75 τετραγωνικά χλμ. σήμερα.

Η αύξησή της τροφοδοτείται όχι μόνο από το λιώσιμο του παγετώνα Άλσεκ, αλλά και από κοντινές προπαγετώδεις λίμνες, όπως οι Harlequin και Grand Plateau.

Στην πραγματικότητα, ο παγετώνας Άλσεκ παρέμεινε συνδεδεμένος με τον βόρειο βραχίονα του παγετώνα Grand Plateau μέχρι περίπου το 1999, όταν και οι δύο μάζες πάγου είχαν υποχωρήσει περισσότερο, δημιουργώντας έναν μεγάλο κλάδο της λίμνης Άλσεκ που φαίνεται σε μεταγενέστερες δορυφορικές εικόνες.

Το νεοδημιουργηθέν νησί έχει έκταση περίπου 5 τετραγωνικά χλμ. Βάσει των δορυφορικών εικόνων, οι επιστήμονες πιστεύουν, ότι σχηματίστηκε μεταξύ 13 Ιουλίου και 6 Αυγούστου 2025.

Με τον διαχωρισμό του Prow Knob, ο παγετώνας είναι πλέον λιγότερο σταθερός και πιο επιρρεπής στην αποκόλληση, όταν μεγάλα κομμάτια πάγου αποκολλώνται και πέφτουν στη λίμνη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η εμφάνιση αυτού του νησιού αντανακλά τον επιταχυνόμενο ρυθμό υποχώρησης των παγετώνων στη νοτιοανατολική Αλάσκα και την ικανότητά της να αναδιαμορφώνει τα τοπία μέσα σε δεκαετίες.

Οι επεκτεινόμενες λίμνες, τα ασταθή παγωμένα μέτωπα και τα νεοεκτεθειμένα εδάφη υποδηλώνουν σημαντικές αλλαγές σε εξέλιξη, με τους ερευνητές να προειδοποιούν ότι η συνεχιζόμενη απώλεια πάγου σε έναν θερμαινόμενο πλανήτη μπορεί να αλλάξει την υδρολογία και τα οικοσυστήματα της περιοχής.

