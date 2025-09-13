Ουκρανία: Τρεις νεκροί στο Ντονέτσκ - Ακόμα ένα χωριό κατέλαβε η Ρωσία

Πρόκειται για ένα χωριό στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία.

Ο στρατός της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (13/09), ότι κατέλαβε ένα ακόμη χωριό στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ,της Ουκρανίας.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επεσήμανε ότι Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν το Νοβομικολάϊφκα, ένα χωριό που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη γειτονική επαρχία Ντονέτσκ, που παραμένει ένα από τα επίκεντρα των μαχών.

Το AFP δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της Μόσχας. Στρατιωτικοί αναλυτές του ιστότοπου DeepState, που πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό, διαβεβαιώνουν ότι το χωριό παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Τρεις νεκροί στο Ντονέτσκ

Στο μεταξύ στην επαρχία Ντονέτσκ η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τριών αμάχων και τον τραυματισμό επτά ακόμη σε ρωσικό βομβαρδισμό εναντίον του χωριού Κοστιαντινίφκα.

Στα τέλη Αυγούστου η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, κάτι που η Μόσχα είχα ανακοινώσει ήδη από τον Ιούλιο.