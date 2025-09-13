«Συναγερμός» στο Λονδίνο: Γιγαντιαίες πορείες ακροδεξιών και αντιρατσιστών

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στη Βρετανία εδώ και δεκαετίες.

Εκατοντάδες διαδηλωτές κατά του «Σταθείτε ενάντια στον Ρατσισμό» διαδήλωσαν σήμερα στο Λονδίνο.

Όπως αναφέρει ο guardian,το πλήθος φώναζε «σηκωθείτε, αντεπιτεθείτε» και «είμαστε οι γυναίκες, δεν θα φιμωθούμε, σταματήστε τους φασίστες τώρα, τώρα, τώρα, τώρα».

Η πορεία αντιδιαμαρτυρίας ξεκίνησε από την πλατεία Ράσελ προς το Γουάιτχολ.

Η τελευταία ομιλία ήταν του Γουέιμαν Μπένετ, ιδρυτή του «Ενωθείτε ενάντια στον Φασισμό», ο οποίος τόνισε:

«Από πού προέρχεται ο ρατσισμός και ο φασισμός; Προέρχεται από την κορυφή της κοινωνίας μας. Ξεκινούν λέγοντας ψέματα για να διαιρέσουν και να βασιλεύσουν».

Μιλώντας για τον Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, και όσους συμμετείχαν στην πορεία «ενώστε το βασίλειο», είπε:

«Μιλούν για ελευθερία του λόγου. Δεν υπάρχει ελευθερία λόγου αν λες ότι θέλεις να σκοτώσεις κάποιον άλλον.

Υπήρξαν αποδοκιμασίες από το πλήθος καθώς εξήγησε ότι ο Τσάρλι Κερκ, ο δεξιός ακτιβιστής που πυροβολήθηκε θανάσιμα στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι μαύροι δεν θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μην μας λέτε να λυπόμαστε κάποιον σαν κι αυτόν. Ο Τόμι Ρόμπινσον είπε ότι δεν πρέπει να διαδηλώσουμε σήμερα επειδή πρέπει να τον φοβόμαστε. Μένουμε στους ρατσιστές και τους φασίστες, πρέπει να μας φοβούνται!».

Προσπάθεια για αντιμετώπιση του φαινομένου

Η κυβέρνηση των Εργατικών «προσπαθεί να ξεπεράσει τους ρατσιστές όλο το καλοκαίρι», είπε η συν-συντονίστρια του Stand Up to Racism καθώς άνοιξε τις ομιλίες της συγκέντρωσης στην πλατεία Ράσελ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA, η Sabby Dhalu ευχαρίστησε το «πολύ χαρούμενο» και «μαχητικό» πλήθος εκατοντάδων ατόμων, πριν τους πει:

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα γεγονότα του καλοκαιριού - όλες οι ακροδεξιές διαμαρτυρίες, όλη η ακροδεξιά που ενώνεται πίσω από αυτή την τοξική αφήγηση, και το Reform UK και ο Nigel Farage, μαζί με πολιτικούς των Συντηρητικών όπως ο Robert Jenrick και η Suella Braverman που ενθαρρύνουν τους διαδηλωτές, συμμετέχοντας στις διαμαρτυρίες σε διάφορα μέρη της χώρας - σήμαιναν ότι θα δούμε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση του Tommy Robinson σήμερα. Δυστυχώς, αυτή η αφήγηση έχει παραδεχτεί η κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία προσπαθεί να ξεπεράσει τους ρατσιστές όλο το καλοκαίρι, κάτι που μόλις τροφοδότησε αυτή την τοξική αφήγηση και το μίσος και τον ρατσισμό προς τους πρόσφυγες».

Η Dhalu ακολουθήθηκε από τη συγγραφέα, ιστορικό και επιζήσασα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών Louise Raw - την ιδρύτρια των Survivors Against Fascism - η οποία ισχυρίστηκε ότι ορισμένοι ακροδεξιοί διαδηλωτές που έχουν μιλήσει κατά των σεξουαλικών επιθέσεων ήταν οι ίδιοι παραβάτες.

«Γνωρίζουμε ότι η ακροδεξιά δεν υποστηρίζει τους επιζώντες, αυτοί δημιουργούν επιζώντες», είπε, προσθέτοντας: «Ο Τόμι Ρόμπινσον δεν θα σας μιλήσει ποτέ γι' αυτούς».

Οι διαδηλώσεις γίνονται μια εβδομάδα μετά από μια διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστινιακής Δράσης που είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 900 συλλήψεις, με τις Αρχές του Λονδίνου να έχουν γνωστοποιήσει πως περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί βρίσκονται εκεί προκειμένου να αποφευχθούν έκτροπα.