Global Sumud Flotilla: Drone χτύπησε το καράβι Family, η στιγμή της επίθεσης (video)

Όλα τα μέλη της αποστολής είναι ασφαλή και συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τη Γάζα: «Όλα αυτά τα χτυπήματα κάνουν απλά τη θέλησή να μας να βρεθούμε στην Παλαιστίνη ακόμη πιο δυνατή».

Επίθεση δέχτηκε το βράδυ της Δευτέρας - και συγκεκριμένα περί τις 23:31 ώρα Τυνησίας - το καράβι Family που μεταφέρει μέλη της συντονιστικής επιστροπής του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης (Global Sumud Flotilla).

Όπως κοινοποίησαν μέλη της αποστολής, μεταξύ των οποία η Μαρία Κοσμίδη, η επίθεση έγινε πιθανότατα από drone και προκάλεσε φωτιά, η οποία όμως άμεσα κατασβέθηκε.

{https://www.instagram.com/reel/DOXNEyegvk0/?utm_source=ig_web_copy_link}

Σε ανακοίνωσή του, το Global Sumud Flotilla (GSF) επιβεβαίωσε ότι ένα από τα κύρια πλοία, το «Family Boat», το οποίο μετέφερε μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της GSF, δέχθηκε πλήγμα από αυτό που εικάζεται ότι ήταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

«Το πλοίο έφερε την πορτογαλική σημαία και όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έρευνα και μόλις υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες, θα ανακοινωθούν άμεσα.

Οι πράξεις επιθετικότητας που στοχεύουν στην εκφοβισμό και την παρεμπόδιση της αποστολής μας δεν θα μας σταματήσουν. Η ειρηνική μας αποστολή για να σπάσουμε την πολιορκία της Γάζας και να σταθούμε αλληλέγγυοι με τον λαό της, συνεχίζεται με αποφασιστικότητα και θέληση».

Η στιγμή της επίθεσης

{https://www.instagram.com/reel/DOXD902CAUO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

{https://www.instagram.com/reel/DOXJ4llCMWH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Οι ζημιές που προκλήθηκαν από την επίθεση

{https://www.instagram.com/reel/DOXMcSciJdO/?utm_source=ig_web_copy_link}