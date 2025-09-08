Γαβριήλ Κατωπόδης: Με ρίζες από τη Λευκάδα συνέτριψε τον Χαβιέρ Μιλέι στις εκλογές στο Μπουένος Άιρες

Το κόμμα του Γαβριήλ Κατωπόδη κέρδισε με διαφορά 13,2 μονάδων τον Πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι.

Συντριπτική είναι η ήττα για το κόμμα του ακροδεξιού προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες.

Χθες στην Αργεντινή -και πριν καν συμπληρωθούν δύο χρόνια στην εξουσία γαι τον Χαβιέρ Μιλέι- έγιναν κρίσιμες τοπικές εκλογές.

Τα αποτελέσματα, που ανακοινώθηκαν την Κυριακή, φέρνουν τον υποψήφιο του πρόσφατα ιδρυθέντος κόμματος La Libertad Avanza (LLA) του Μιλέι, ή Liberty Advances, Ντιέγκο Βαλενθουέλα, να συγκεντρώνει ποσοστό το 33,8%, πολύ πίσω από τον αριστερό αντίπαλό του Γαβριήλ Κατωπόδη, ο οποίος έλαβε το 47% των ψήφων.

Το LLA κέρδισε μόνο δύο από τις οκτώ εκλογικές περιφέρειες της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

Ο Μιλέι μάλιστα παραδέχτηκε ότι η συντριπτική ήττα των 13,2 μονάδων του δεξιού κόμματός του από τους αντιπάλους του αποτελούσε «μια ξεκάθαρη ήττα». Μάλιστα συμπλήρωσε: «Αν έχουμε κάνει πολιτικά λάθη, θα τα επεξεργαστούμε θα τροποποιήσουμε τις ενέργειές μας».

{https://www.facebook.com/gabrielkatopodis/videos/1327021478842506/}

Γιατί έχουν σημασία οι εκλογές στο Μπουένος Άιρες

Οι εκλογές για την ηγεσία της πλουσιότερης επαρχίας της Αργεντινής είναι ένα κρίσιμο τεστ για τα λεγόμενα μέτρα του «αλυσοπρίονου» του Μιλέι, καθώς το 40% του πληθυσμού της χώρας ζει στο Μπουένος Άιρες και αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας.

Η Αργεντινή θα προσέλθει στις κάλπες στα τέλη Οκτωβρίου για τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου, οι οποίες θα αποτελέσουν μια ακόμη κρίσιμη δοκιμασία για τον ακροδεξιό Μιλέι. Μάλιστα, το Κογκρέσο κυριαρχείται ήδη από κόμματα της αντιπολίτευσης και η ήττα στο Μπουένος Άιρες αποτελεί σημαντικό πλήγμα στις ελπίδες του Μιλέι να επεκτείνει την επιρροή του.

Τα ποσοστά ανεργίας στην Αργεντινή βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, και η κυβέρνηση του Μιλέι έχει επίσης εμπλακεί σε σκάνδαλο διαφθοράς που συνδέεται με την αδερφή του και στενούς βοηθούς του.

{https://www.facebook.com/gabrielkatopodis/videos/1146017180754008/}

Ποιος είναι ο Γαβριήλ Κατωπόδης

Ο 58χρονος Γαβριήλ Κατωπόδης είναι εγγονός οικονομικών μεταναστών από την Λευκάδα, εκφραστής του περονισμού, ενώ έχει διατελέσει υπουργός της κυβέρνησης Φερνάντες. Γεννήθηκε το 1967 στην περιοχή Μπελγκράνο, στο κέντρο της πόλης του Μπουένος Άιρες και οι γονείς του είναι ελληνικής καταγωγής. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες και ασχολήθηκε με τον πολιτικό ακτιβισμό μέσω της εργασίας του σε φτωχές γειτονιές της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη δημόσια διοίκηση από το FLACSO και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη δημόσια διοίκηση από τη Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες.

Η καριέρα του Κατωπόδη στο δημόσιο τομέα ξεκίνησε το 2003, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Νέστορ Κίρχνερ, όταν εργαζόταν στο Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης.

Από το 2005 έως το 2008 ήταν Υφυπουργός Συντονισμού Επιχειρήσεων στο επαρχιακό Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης της επαρχίας του Μπουένος Άιρες υπό τον Κυβερνήτη Φελίπε Σόλα.

Το 2007 έθεσε υποψηφιότητα για τη δημαρχία του στρατηγού San Martín , χάνοντας στις προκριματικές εκλογές από τον νυν δήμαρχο Ricardo Ivoskus .

Στις 6 Δεκεμβρίου 2019, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Αργεντινής, Αλμπέρτο ​​Φερνάντεζ, ανακοίνωσε ολόκληρη τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου, στο οποίο ο Κατωπόδης προβλήθηκε ως ο νέος Υπουργός Δημοσίων Έργων . Ανέλαβε τη θέση μαζί με το υπόλοιπο υπουργικό συμβούλιο στις 10 Δεκεμβρίου 2019. Ο αναπληρωτής του στη δημαρχία, Φερνάντο Μορέιρα , ανέλαβε τη θέση του ως ιντεντέντεντε μετά τον διορισμό του στο υπουργείο.

Το 2020 κατήγγειλε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε συσσωρεύσει χρέος 35.000 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημόσια έργα και ότι έως και το 60% όλων των έργων που βρίσκονταν σε εξέλιξη είχαν παραλύσει εντελώς. Ο Κατωπόδης δήλωσε ότι λόγω του συσσωρευμένου χρέους, οι προτεραιότητες του υπουργείου θα ήταν η ομοσπονδιακή ολοκλήρωση, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μετά το τέλος της θητείας του, διορίστηκε Υπουργός Δημοσίων Έργων της Επαρχίας του Μπουένος Άιρες , υπό τον Κυβερνήτη Άξελ Κιτσιλόφ .

Ο Κατωπόδης είναι παντρεμένος με τη Νάνσι Καπελόνι, δασκάλα και πολιτικό, με την οποία έχει δύο παιδιά. Από τη δεκαετία του 1980, η οικογένεια Κατωπόδη ζει στο Σαν Μαρτίν , μέρος της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής του Μπουένος Άιρες . Είναι οπαδός της Μπόκα Τζούνιορς.

Ο Κατωπόδης είναι ελληνορθόδοξος.