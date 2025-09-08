Games
Επίθεση με τουλάχιστον 4 νεκρούς στην Ιερουσαλήμ: «Τυφώνας θα χτυπήσει σήμερα τη Γάζα», απειλεί ο Κατζ

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ και σκότωσαν τουλάχιστον 4 πολίτες στην Ιερουσαλήμ - Νέες απειλές Κατζ για σφυροκόπημα της Γάζας αργότερα σήμερα.

Ισραηλινά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τρομοκρατική επίθεση στη συμβολή του οικισμού Ραμότ στην είσοδο της Ιερουσαλήμ, με τους διασώστες να περιθάλπουν πάνω από 15 τραυματίες που δέχτηκαν πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, υπάρχουν τέσσερις νέκροι ενώ τουλάχιστον 11 έχουν τραυματιστεί - με τους 3 να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

{https://x.com/AmitSegal/status/1964951818288632129}

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλούν για επίθεση σε σταθμό λεωφορείων.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, τουλάχιστον δύο ένοπλοι - που πραγματοποίησαν την επίθεση - εξουδετερώθηκαν.

Η Jerusalem Post σημειώνει πως οι δράστες επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο 62 και άρχισαν να πυροβολούν τους επιβάτες.

{https://x.com/HenMazzig/status/1964955048779337965}

{https://x.com/AmitSegal/status/1964951818288632129}

{https://x.com/QudsNen/status/1964957785243947210}

Η επίθεση στην Ιερουσαλήμ σημειώνεται λίγες ώρες μετά τις διαβεβαιώσεις εκ μέρους της Χαμάς πως το κίνημα είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει «αμέσως» τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ - αφού έλαβε νέα πρόταση από την Ουάσιγκτον μέσω Αιγύπτου και Κατάρ.

«Λάβαμε, μέσω των μεσολαβητών, κάποιες ιδέες από πλευράς των Αμερικανών για να καταλήξουμε σε κατάπαυση του πυρός (...) και η Χαμάς τονίζει πως είναι έτοιμη να καθίσει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε η ανακοίνωση.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως απηύθυνε την «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας πως θα υπάρξουν «συνέπειες σε περίπτωση άρνησης» της πρότασης στο τραπέζι.

«Νομίζω πως θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα πολύ σύντομα», δήλωσε λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος - επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Πρόσθεσε πως πιστεύει πως όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν, νεκροί και ζωντανοί. «Νομίζω θα τους πάρουμε όλους».

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12, η κυβέρνηση Τραμπ προώθησε στη Χαμάς νέα πρόταση, η οποία προβλέπει πως το κίνημα την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας θα αφήσει ελεύθερους όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση χιλιάδων παλαιστινίων κρατουμένων και διαπραγματεύσεις για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, κατά το δίκτυο.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ ζήτησε σήμερα από τη Χαμάς να παραδοθεί, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα εξοντωθεί:

«Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση προς τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς στη Γάζα και σε πολυτελή ξενοδοχεία στο εξωτερικό: απελευθερώστε τους ομήρους και καταθέστε τα όπλα σας, αλλιώς η Γάζα θα καταστραφεί και εσείς θα εξοντωθείτε», τόνισε ο Κατζ στο Χ.

«Σήμερα ένας καταστροφικός τυφώνας θα πλήξει τον ουρανό της πόλης της Γάζας και οι στέγες των τρομοκρατικών πύργων θα σειστούν», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του βάσει του σχεδίου και ετοιμάζεται να επεκτείνει τους ελιγμούς του για να κατακτήσει τη Γάζα».

