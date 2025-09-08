Στις ΗΠΑ για το Ουκρανικό οι Ευρωπαίοι ηγέτες - Πιέζει ο Τραμπ μετά την πρωτοφανή αεροπορική επιδρομή της Μόσχας

Μετά την επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας η Μόσχα εκτόξευσε τουλάχιστον 810 drones και 13 πυραύλους, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος με την όλη κατάσταση».

Ευρωπαίοι ηγέτες θα βρεθούν σήμερα Δευτέρα ή αύριο Τρίτη στις ΗΠΑ για να συζητήσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μιλήσει «σύντομα» και με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν και προειδοποίησε ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι οι κυρώσεις είναι «σωστή ιδέα» και προέτρεψε τις ευρωπαϊκές χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Η μεγαλύτερη ρωσική αεροπορική επιδρομή από την αρχή του πολέμου

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα και χτυπώντας για πρώτη φορά την έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο.

Μετά την επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας η Μόσχα εκτόξευσε τουλάχιστον 810 drones και 13 πυραύλους, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος με την όλη κατάσταση».

«Κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έρθουν στη χώρα μας τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ξεχωριστά», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο δεν αποκάλυψε τα ονόματα των ηγετών που θα συναντήσει.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας μετά την (αναποτελεσματική) συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, τον περασμένο μήνα.

Ζελένσκι: Μην αγοράζεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία

Μιλώντας στο ABC News, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνέχιση της αγοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από τους ευρωπαίους εταίρους «δεν είναι δίκαιη».

«Πρέπει να σταματήσουμε να αγοράζουμε οποιαδήποτε μορφή ενέργειας από τη Ρωσία Δεν μπορούμε να κάνουμε μαζί τους συμφωνίες, εφόσον θέλουμε να τους σταματήσουμε», τόνισε.

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε επίσης τα σχέδια Τραμπ για δευτερεύοντες δασμούς σε χώρες που εμπορεύονται με τη Ρωσία.

Χθες ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, τόνισε πως η Ουάσιγκτον είναι «έτοιμη να αυξήσει την πίεση» στη Ρωσία, καλώντας τους Ευρωπαίους να κάνουν το ίδιο.

Ο Μπέσεντ είπε ότι αν συμβεί αυτό, «η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει εντελώς και αυτό θα φέρει τον Πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα μεταξύ του πόσο καιρό μπορεί να αντέξει ο ουκρανικός στρατός και του πόσο καιρό μπορεί να αντέξει η ρωσική οικονομία», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να βάλει στο στόχαστρο χώρες που αγοράζουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες για να υπονομεύσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Επέβαλε ήδη επιπρόσθετους δασμούς στην Ινδία εξαιτίας αυτού.

Με πληροφορίες από BBC