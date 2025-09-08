Games
Διεθνή

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως θα υπάρξει πολύ σύντομα συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα

Η κυβέρνηση Τραμπ προώθησε στη Χαμάς μέσω των άλλων μεσολαβητών νέα πρόταση για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Νομίζω πως θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα πολύ σύντομα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφος επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Νέα Υόρκη χθες Κυριακή, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Πρόσθεσε πως πιστεύει πως όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν, νεκροί και ζωντανοί. «Νομίζω θα τους πάρουμε όλους», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες, ο ρεπουμπλικάνος απηύθυνε την κατ’ αυτόν «τελευταία προειδοποίηση» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να αποδεχτεί συμφωνία που συμπεριλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο, εν μέσω εντατικοποιημένων στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ με διακηρυγμένο στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός η Χαμάς να τους αποδεχτεί επίσης», υποστήριξε νωρίτερα ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social. «Έχω προειδοποιήσει για τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει αν δεν δεχτεί. Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12, η κυβέρνηση Τραμπ προώθησε στη Χαμάς μέσω των άλλων μεσολαβητών νέα πρόταση για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Προβλέπει πως το κίνημα την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας θα αφήσει ελεύθερους όλους τους εναπομείναντες ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση χιλιάδων παλαιστινίων κρατουμένων και διαπραγματεύσεις για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, κατά το δίκτυο.

Η Χαμάς ανέφερε πως έλαβε την πρόταση και τη μελετά, διαβεβαιώνοντας κατόπιν πως είναι έτοιμη να καθίσει «αμέσως» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όμως θέλει «ξεκάθαρη ανακοίνωση πως ο πόλεμος τελειώνει» και πλήρη απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακο.

Από την άλλη, αξιωματούχος της κυβέρνησης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως «εξετάζεται σοβαρά» η νέα πρόταση του αμερικανού προέδρου Τραμπ, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

