Γάζα: Ακόμα ένα πολυώροφο κτίριο έγινε στόχος του ισραηλινού στρατού (βίντεο)

Το Σάββατο έκαναν επίθεση σε μια ακόμα πολυκατοικία, καταστρέφοντάς την εντελώς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε ακόμη ένα πολυώροφο κτίριο στη Γάζα, το οποίο χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς.

Νωρίτερα, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους ενός κτιρίου στην πόλη της Γάζας και για τις σκηνές που βρίσκονται περιμετρικά του κτιρίου, με το Ισραήλ να καλεί για μία ακόμη φορά τη Χαμάς να παραδοθεί.

{https://x.com/qudsn/status/1964715515747901859}

Επρόκειτο για τη δεύτερη προειδοποίηση που εκδίδεται μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών για το ίδιο κτίριο, αλλά και για τις σκηνές που φιλοξενούν εκτοπισμένες οικογένειες.

Η νέα προειδοποίηση εκκένωσης έρχεται λίγες ώρες μετά την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες κατέστρεψαν το Σάββατο πολυώροφη πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, ενώ διέταξαν τους κατοίκους της να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς νότο, ενόψει ευρείας χερσαίας επιχείρησης που προκαλεί ολοένα πιο έντονη ανησυχία για τον άμαχο πληθυσμό.

Με ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός κάλεσε χθες το πρωί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, «χωρίς καθυστέρηση», προς την ανθρωπιστική ζώνη αλ Μαουάσι, στο νότιο τμήμα του θυλάκου, και να «ενωθούν με χιλιάδες ανθρώπους που έχουν πάει ήδη εκεί».