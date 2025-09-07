Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Γάζα: Ακόμα ένα πολυώροφο κτίριο έγινε στόχος του ισραηλινού στρατού (βίντεο)

Γάζα: Ακόμα ένα πολυώροφο κτίριο έγινε στόχος του ισραηλινού στρατού (βίντεο) Φωτογραφία: AP/Yousef Al Zanoun
Το Σάββατο έκαναν επίθεση σε μια ακόμα πολυκατοικία, καταστρέφοντάς την εντελώς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε ακόμη ένα πολυώροφο κτίριο στη Γάζα, το οποίο χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς.

Νωρίτερα, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους ενός κτιρίου στην πόλη της Γάζας και για τις σκηνές που βρίσκονται περιμετρικά του κτιρίου, με το Ισραήλ να καλεί για μία ακόμη φορά τη Χαμάς να παραδοθεί.

{https://x.com/qudsn/status/1964715515747901859}

Επρόκειτο για τη δεύτερη προειδοποίηση που εκδίδεται μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών για το ίδιο κτίριο, αλλά και για τις σκηνές που φιλοξενούν εκτοπισμένες οικογένειες.

Η νέα προειδοποίηση εκκένωσης έρχεται λίγες ώρες μετά την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες κατέστρεψαν το Σάββατο πολυώροφη πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, ενώ διέταξαν τους κατοίκους της να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς νότο, ενόψει ευρείας χερσαίας επιχείρησης που προκαλεί ολοένα πιο έντονη ανησυχία για τον άμαχο πληθυσμό.

Με ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός κάλεσε χθες το πρωί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, «χωρίς καθυστέρηση», προς την ανθρωπιστική ζώνη αλ Μαουάσι, στο νότιο τμήμα του θυλάκου, και να «ενωθούν με χιλιάδες ανθρώπους που έχουν πάει ήδη εκεί».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Γάζα: Περισσότερα από 7.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό σε μόλις δύο εβδομάδες

Γάζα: Περισσότερα από 7.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό σε μόλις δύο εβδομάδες

Διεθνή
Εντολή Ισραήλ να εκκενωθεί η Γάζα: «Απομακρυνθείτε προς την ανθρωπιστική ζώνη του Αλ Μαουάσι»

Εντολή Ισραήλ να εκκενωθεί η Γάζα: «Απομακρυνθείτε προς την ανθρωπιστική ζώνη του Αλ Μαουάσι»

Διεθνή
Γάζα: Το Ισραήλ «χτύπησε» πολυώροφο κτίριο δίπλα σε σκηνές εκτοπισμένων Παλαιστινίων (Βίντεο)

Γάζα: Το Ισραήλ «χτύπησε» πολυώροφο κτίριο δίπλα σε σκηνές εκτοπισμένων Παλαιστινίων (Βίντεο)

Διεθνή
Γάζα: Ευρωπαία επίτροπος μιλά για «γενοκτονία»

Γάζα: Ευρωπαία επίτροπος μιλά για «γενοκτονία»

Διεθνή

NETWORK

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr
Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr