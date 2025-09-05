Ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε επέμβαση λόγω καρκίνου του δέρματος

Ο Μπάιντεν έχει διαγνωστεί με επιθετικό καρκίνο του προστάτη.

Ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκινικών βλαβών δέρματος, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Η Κέλι Σκάλι επιβεβαίωσε την επέμβαση, μετά δημοσίευση βίντεο στο οποίο φαινόταν ο Μπάιντεν με μία φρέσκια ουλή στο μέτωπο.

Τον Μάιο ο πρώην πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, που είχε κάνει μετάσταση στα οστά. «Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους», είχε γράψει τότε σε ανάρτηση.

Πριν από δύο χρόνια, ενώ ήταν ηγέτης των ΗΠΑ, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον θώρακα για την αφαίρεση βασικοκυτταρικού καρκινώματος, που αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή καρκίνου του δέρματος.

Η οικογένεια Μπάιντεν έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με τον καρκίνο. Ο γιος του, Μπο, πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο και η πρώην Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, έχει αφαιρέσει δύο καρκινικές βλάβες.