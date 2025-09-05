Games
Διεθνή

Ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε επέμβαση λόγω καρκίνου του δέρματος

Ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε επέμβαση λόγω καρκίνου του δέρματος Φωτογραφία: AP Photo/Nam Y. Huh
Ο Μπάιντεν έχει διαγνωστεί με επιθετικό καρκίνο του προστάτη.

Ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκινικών βλαβών δέρματος, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Η Κέλι Σκάλι επιβεβαίωσε την επέμβαση, μετά δημοσίευση βίντεο στο οποίο φαινόταν ο Μπάιντεν με μία φρέσκια ουλή στο μέτωπο.

Τον Μάιο ο πρώην πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, που είχε κάνει μετάσταση στα οστά. «Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους», είχε γράψει τότε σε ανάρτηση.

{https://x.com/JoeBiden/status/1924427587582828753}

Πριν από δύο χρόνια, ενώ ήταν ηγέτης των ΗΠΑ, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον θώρακα για την αφαίρεση βασικοκυτταρικού καρκινώματος, που αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή καρκίνου του δέρματος.

Η οικογένεια Μπάιντεν έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με τον καρκίνο. Ο γιος του, Μπο, πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο και η πρώην Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, έχει αφαιρέσει δύο καρκινικές βλάβες.

