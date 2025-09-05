Games
Διεθνή

Ο Ρούμπιο «προειδοποιεί» με ισραηλινά αντίποινα: «Αν αναγνωρίσετε παλαιστινιακό κράτος, θα χαθεί κι η Δυτική Όχθη»

Ο Ρούμπιο «προειδοποιεί» με ισραηλινά αντίποινα: «Αν αναγνωρίσετε παλαιστινιακό κράτος, θα χαθεί κι η Δυτική Όχθη» Φωτογραφία: AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ προειδοποίησε πως η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους εκ μέρους δυτικών κυβερνήσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισραηλινά αντίποινα και πιθανή προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε χθες Πέμπτη από το Κίτο τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και άλλων χωρών για την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης, προειδοποιώντας για πιθανά αντίποινα από πλευράς Ισραήλ.

Ο Ρούμπιο άφησε να εννοηθεί ότι η αναγνώριση παλαιστιανιακού κράτους εκ μέρους δυτικών κυβερνήσεων θα μπορούσε να πυροδοτήσει την προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης, ενώ την ίδια ώρα αρνήθηκε να καταδικάσει, όπως ο περισσότερος υπόλοιπος κόσμος, το σχέδιο ανέγερσης νέων οικισμών που εγκρίθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση.

«Όσον αφορά τη Δυτική Όχθη και την προσάρτηση, τίποτα δεν είναι οριστικό. Πρόκειται για ζήτημα που συζητείται σε ορισμένους τομείς της ισραηλινής πολιτικής σκηνής», είπε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην πρωτεύουσα του Ισημερινού.

«Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν εντελώς προβλέψιμο» πως θα αποφασίζονταν αντίποινα, πρόσθεσε.

Κάπου είκοσι χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και του Καναδά, απέρριψαν τον περασμένο μήνα το σχέδιο - κλειδί για την ανέγερση 3.400 οικισμάτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που κόβει αυτή την παλαιστινιακή περιοχή στα δυο.

Το σχέδιο προκάλεσε διεθνή κατακραυγή: Ο ΟΗΕ και η ΕΕ κάλεσαν την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει στην εφαρμογή του, ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή, που ασκεί περιορισμένες εξουσίες στους τομείς της Δυτικής Όχθης υπό τον έλεγχό της, το καταδίκασε.

Σημειώνεται πως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συμπροεδρεύσει την 22η Σεπτεμβρίου, μαζί με τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σε σύνοδο στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αφιερωμένη στη «λύση των δυο κρατών», κατά τη διάρκεια της οποίας η Γαλλία θα επισημοποιήσει, μαζί με άλλες χώρες, ανάμεσά τους την Αυστραλία, το Βέλγιο και τον Καναδά, την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

«Είπαμε σ’ όλες αυτές τις χώρες πως θα οδηγούσαν σε ανταποδοτικές ενέργειες κι ότι αυτό θα έκανε την κατάπαυση του πυρός (σ.σ. στη Λωρίδα της Γάζας) δυσκολότερη», επέμεινε ο Ρούμπιο.

Εκτίμησε επίσης ότι η πίεση για να ενισχυθεί το καθεστώς της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη έκανε σκληρότερη τη στάση της - αντίπαλής της - Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Την ημέρα που οι Γάλλοι ανακοίνωσαν την απόφασή τους, η Χαμάς αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις» για να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός, παρατήρησε ο Ρούμπιο.

Υπενθυμίζεται πως προχθές Τετάρτη ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, κάλεσε στην προσάρτηση μεγάλου μέρους της Δυτικής Όχθης για να ενταφιαστεί η ιδέα ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.

