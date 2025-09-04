«Επειγόντως» μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ζήτησε ο πάπας Λέων από τον Ισραηλινό πρόεδρο

Στην ατζέντα της συνάντησης του πάπα με τον Ισραηλινό πρόεδρο ήταν η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, η απελευθέρωση των ομήρων και η μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

«Εγκάρδια» χαρακτήρισε το Βατικανό τη συνάντηση που είχε νωρίτερα την Πέμπτη, ο πάπας Λέων με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Το Βατικανό ανέφερε πως δόθηκε «ιδιαίτερη προσοχή» στον πόλεμο στη Γάζα και ότι ο ποντίφικας ζήτησε να επιτευχθεί «επειγόντως» μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βατικανού, ο πάπας Λέων εξέφρασε την ελπίδα του για «ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ώστε, με προθυμία και θαρραλέες αποφάσεις, καθώς και με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, να επιτευχθεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων, να επιτευχθεί επίσης επειγόντως μόνιμη κατάπαυση του πυρός, να διευκολυνθεί η ασφαλής είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγείσες περιοχές και να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός του ανθρωπιστικού δικαίου, μαζί με τις νόμιμες προσδοκίες των δύο λαών».

Υποστήριξε ακόμα ότι η μόνη διέξοδος από τον τρέχοντα πόλεμο είναι «μια λύση δύο κρατών».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος από την πλευρά του ζήτησε από τον ποντίφικα να βοηθήσει στις προσπάθειες απελευθέρωσης των ομήρων, μια ημέρα πριν από την 700ή ημέρα ομηρίας τους στη Γάζα. Ο Χέρτζογκ προσπάθησε να καθησυχάσει το Βατικανό για τη μεταχείριση των Χριστιανών στους Αγίους Τόπους και την κατάσταση στη Γάζα ενώ τόνισε πως «οι 48 άνδρες και γυναίκες που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ομηρία είναι σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο». Ζήτησε «εντατικές διεθνείς προσπάθειες για την απελευθέρωσή τους το συντομότερο δυνατό».

Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης την παγκόσμια καταπολέμηση του αντισημιτισμού και «τη σημασία της προστασίας των μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή - ιδίως των χριστιανικών κοινοτήτων και της κοινότητας των Δρούζων στη Συρία».

Το γραφείο του Χέρτζογκ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι συζητήθηκε «η κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στο Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα», μια πιθανή αναφορά στη συνεχή κριτική της Καθολικής Εκκλησίας για τις πολιτικές του Ισραήλ απέναντι στους Χριστιανούς στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα», δήλωσε ο Χέρτζογκ μετά τη συνάντηση. «Μίλησα για τις υπέροχες κοινότητες στο Ισραήλ, για το καθήκον και την ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας τους, και επανέλαβα τη σαφή δέσμευση του Ισραήλ στην ελευθερία της θρησκείας, της λατρείας και φυσικά στην ανάπτυξη και προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στους Αγίους Τόπους».

Το Βατικανό ανέφερε και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Σύμφωνα με τον Χέρτζογκ, το ζήτημα «αντηχεί έντονα στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης και σίγουρα επηρεάζει τις σχέσεις του Ισραήλ με διάφορες χώρες. Περιέγραψα την τεράστια ισραηλινή προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία έχει αλλάξει σημαντικά την κατάσταση, τα γεγονότα και το τι συμβαίνει ακριβώς».

«Το ίδιο το γεγονός ότι ο πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος μόλις ανέλαβε καθήκοντα, δέχεται τον πρόεδρο του Κράτους του Ισραήλ στο Βατικανό είναι από μόνο του μια πολύ σημαντική δήλωση», είπε ο Χέρτζογκ. «Δείχνει τη μεγάλη σημασία της σχέσης μεταξύ της Αγίας Έδρας και του Κράτους του Ισραήλ, και φυσικά με τον εβραϊκό λαό. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και σοβαρά αυτές τις μέρες».

Κλείνοντας ο Χέρτζογκ κάλεσε τον πάπα στο Ισραήλ για επίσημη επίσκεψη.

Με πληροφροίρες του TimesOfIsrael