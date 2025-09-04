Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

«Επειγόντως» μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ζήτησε ο πάπας Λέων από τον Ισραηλινό πρόεδρο

«Επειγόντως» μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ζήτησε ο πάπας Λέων από τον Ισραηλινό πρόεδρο Φωτογραφία: AP/Simone Risoluti
Στην ατζέντα της συνάντησης του πάπα με τον Ισραηλινό πρόεδρο ήταν η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, η απελευθέρωση των ομήρων και η μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

«Εγκάρδια» χαρακτήρισε το Βατικανό τη συνάντηση που είχε νωρίτερα την Πέμπτη, ο πάπας Λέων με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Το Βατικανό ανέφερε πως δόθηκε «ιδιαίτερη προσοχή» στον πόλεμο στη Γάζα και ότι ο ποντίφικας ζήτησε να επιτευχθεί «επειγόντως» μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βατικανού, ο πάπας Λέων εξέφρασε την ελπίδα του για «ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ώστε, με προθυμία και θαρραλέες αποφάσεις, καθώς και με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, να επιτευχθεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων, να επιτευχθεί επίσης επειγόντως μόνιμη κατάπαυση του πυρός, να διευκολυνθεί η ασφαλής είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγείσες περιοχές και να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός του ανθρωπιστικού δικαίου, μαζί με τις νόμιμες προσδοκίες των δύο λαών».

Υποστήριξε ακόμα ότι η μόνη διέξοδος από τον τρέχοντα πόλεμο είναι «μια λύση δύο κρατών».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος από την πλευρά του ζήτησε από τον ποντίφικα να βοηθήσει στις προσπάθειες απελευθέρωσης των ομήρων, μια ημέρα πριν από την 700ή ημέρα ομηρίας τους στη Γάζα. Ο Χέρτζογκ προσπάθησε να καθησυχάσει το Βατικανό για τη μεταχείριση των Χριστιανών στους Αγίους Τόπους και την κατάσταση στη Γάζα ενώ τόνισε πως «οι 48 άνδρες και γυναίκες που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ομηρία είναι σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο». Ζήτησε «εντατικές διεθνείς προσπάθειες για την απελευθέρωσή τους το συντομότερο δυνατό».

Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης την παγκόσμια καταπολέμηση του αντισημιτισμού και «τη σημασία της προστασίας των μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή - ιδίως των χριστιανικών κοινοτήτων και της κοινότητας των Δρούζων στη Συρία».

Το γραφείο του Χέρτζογκ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι συζητήθηκε «η κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στο Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα», μια πιθανή αναφορά στη συνεχή κριτική της Καθολικής Εκκλησίας για τις πολιτικές του Ισραήλ απέναντι στους Χριστιανούς στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα», δήλωσε ο Χέρτζογκ μετά τη συνάντηση. «Μίλησα για τις υπέροχες κοινότητες στο Ισραήλ, για το καθήκον και την ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας τους, και επανέλαβα τη σαφή δέσμευση του Ισραήλ στην ελευθερία της θρησκείας, της λατρείας και φυσικά στην ανάπτυξη και προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στους Αγίους Τόπους».

Το Βατικανό ανέφερε και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Σύμφωνα με τον Χέρτζογκ, το ζήτημα «αντηχεί έντονα στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης και σίγουρα επηρεάζει τις σχέσεις του Ισραήλ με διάφορες χώρες. Περιέγραψα την τεράστια ισραηλινή προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία έχει αλλάξει σημαντικά την κατάσταση, τα γεγονότα και το τι συμβαίνει ακριβώς».

«Το ίδιο το γεγονός ότι ο πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος μόλις ανέλαβε καθήκοντα, δέχεται τον πρόεδρο του Κράτους του Ισραήλ στο Βατικανό είναι από μόνο του μια πολύ σημαντική δήλωση», είπε ο Χέρτζογκ. «Δείχνει τη μεγάλη σημασία της σχέσης μεταξύ της Αγίας Έδρας και του Κράτους του Ισραήλ, και φυσικά με τον εβραϊκό λαό. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και σοβαρά αυτές τις μέρες».

Κλείνοντας ο Χέρτζογκ κάλεσε τον πάπα στο Ισραήλ για επίσημη επίσκεψη.

Με πληροφροίρες του TimesOfIsrael

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Ισραήλ: Μπήκαμε στη δεύτερη φάση της επιχείρησης τα «Άρματα του Γεδεών»

Ισραήλ: Μπήκαμε στη δεύτερη φάση της επιχείρησης τα «Άρματα του Γεδεών»

Διεθνή
Φεστιβάλ Βενετίας: «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» - Μπραντ Πιτ και Χοακίν Φίνιξ «δίνουν φωνή» στα παιδιά της Γάζας

Φεστιβάλ Βενετίας: «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» - Μπραντ Πιτ και Χοακίν Φίνιξ «δίνουν φωνή» στα παιδιά της Γάζας

Entertainment
Από τη Σύρο σαλπάρει το ελληνικό σκάφος για τη Γάζα - Ανησυχία για τη στάση του Ισραήλ

Από τη Σύρο σαλπάρει το ελληνικό σκάφος για τη Γάζα - Ανησυχία για τη στάση του Ισραήλ

Ελλάδα
Γάζα: Τουλάχιστον 21.000 παιδιά με αναπηρία από την έναρξη του πολέμου

Γάζα: Τουλάχιστον 21.000 παιδιά με αναπηρία από την έναρξη του πολέμου

Διεθνή

NETWORK

ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

healthstat.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
Αρτηριακή πίεση: Δεν είναι μόνο το αλάτι που την ανεβάζει, αλλά και η ζάχαρη

Αρτηριακή πίεση: Δεν είναι μόνο το αλάτι που την ανεβάζει, αλλά και η ζάχαρη

healthstat.gr
Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr
Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

healthstat.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr