Σοκαριστικό βίντεο: Τρεις αστυνομικοί ακινητοποιούν βίαια νεαρό στο Μανχάταν

Σοκ προκάλεσαν οι εικόνες που κατεγράφηκαν στους δρόμους του Μανχάταν την Πέμπτη.

Τρεις αστυνομικοί της Νέας Υόρκης (NYPD) φαίνονται σε βίντεο να ρίχνουν στο έδαφος έναν 18χρονο που κινούνταν με ποδήλατο Citi Bike. Όπως ανέφερε η New York Post, δύο αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν πιάνοντάς τον από τα χέρια, ενώ ένας τρίτος τον έσπρωξε βίαια στο πεζοδρόμιο.

Το βίντεο, που έγινε γρήγορα viral στο Instagram, δείχνει τους αστυνομικούς να τραβούν τα μαλλιά του νεαρού, να πιέζουν το κεφάλι του με το γόνατο και στη συνέχεια να του περνούν χειροπέδες, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων κατά της αστυνομίας.

«Απολύτως σκανδαλώδες», σχολίασε ένας χρήστης. «Γιατί τέτοια μεταχείριση για ένα Citi Bike;» Ένας άλλος πρόσθεσε: «Αυτό συμβαίνει μόνο στις φτωχογειτονιές. Δεν θα το έκαναν ποτέ σε έναν λευκό ποδηλάτη στην Park Avenue». Πολλοί υποστήριξαν πως ο 18χρονος δεν αντιστεκόταν, αλλά αντιδρούσε στον πόνο που του προκαλούσε η βίαιη ακινητοποίηση.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία της Νέας Υόρκης δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως. Σύμφωνα πάντως με τοπικά μέσα, πηγές του NYPD υποστηρίζουν ότι ο νεαρός παραβίασε κόκκινο φανάρι, μετέφερε συνεπιβάτη στο τιμόνι και αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο, ενώ φέρεται να αντιστάθηκε στη σύλληψη μη συνεργαζόμενος για το πέρασμα χειροπεδών.

Δεν ήταν όμως όλοι επικριτικοί απέναντι στους αστυνομικούς. Ορισμένοι χρήστες θεώρησαν δικαιολογημένη τη χρήση βίας. «Ήταν ξεκάθαρη αντίσταση», σχολίασε κάποιος. Άλλοι τόνισαν ότι οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται ειδικά για τέτοιες καταστάσεις και κάλεσαν να «αφήσουμε το NYPD να κάνει τη δουλειά του».

{https://x.com/NyShittyNews/status/1961469925077229723}