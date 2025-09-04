Games
«Όχι» της Ρωσίας στην ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία - Νέα σύνοδος των «προθύμων» σήμερα

«Όχι» της Ρωσίας στην ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία - Νέα σύνοδος των «προθύμων» σήμερα
Η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει καν την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος υπό οποιοδήποτε σχήμα.

«Eγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο» χαρακτήρισε η Ρωσία τα αιτήματα που προβάλλει η κυβέρνηση της Ουκρανίας στο πλαίσιο δυνητικής διευθέτησης για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη που μαίνεται ανάμεσα στις δυο γειτονικές χώρες από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα επανέλαβε ότι η Μόσχα θεωρεί «απόλυτα απαράδεκτες» τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κι αναμένεται να συζητηθούν σε συνεδρίαση της «συμμαχίας των προθύμων» εντός της ημέρας.

«Αυτές δεν είναι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είναι εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», πέταξε η κ. Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης οικονομικού ενδιαφέροντος στη Βλαντιβαστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει καν την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος υπό οποιοδήποτε σχήμα, πρόσθεσε.

Σχέδια για ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία

Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως καταρτίζονται «πολύ συγκεκριμένοι σχεδιασμοί» για να την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων ευρωπαϊκών κρατών, στην Ουκρανία, ώστε να είναι εγγυημένη η τήρηση της ειρήνης, με τεχνική υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

«Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ξένη επέμβαση στην Ουκρανία, με οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα, κάτι θεμελιωδώς απαράδεκτο που υπονομεύει οποιαδήποτε ασφάλεια», αντέτεινε η κ. Ζαχάροβα.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους φάνηκε επίσης να απορρίπτει ξερά τη Δευτέρα τις δηλώσεις της κ. φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας πρόωρη κάθε συζήτηση περί ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Εξάλλου, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μ. Ζαχάροβα, απέρριψε την κατηγορία περί ρωσικής ευθύνης για συμβάν σε αεροσκάφος που μετέφερε την κ. φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία την Κυριακή – τις δηλώσεις εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ρωσικών παρεμβολών με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου στη λήψη σήματος GPS –, κάνοντας λόγο για ψευδή πληροφορία και παράνοια.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters, ΑΠΕ

