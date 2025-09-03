Εκτροχιασμός τελεφερίκ στη Λισαβόνα - Τουλάχιστον 3 νεκροί και 20 τραυματίες

Ανασύρουν ανθρώπους από τα συντρίμμια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν όταν εκτροχιάστηκε τελεφερίκ στη Λισαβόνα.

Το τελεφερίκ Γκλόρια, που είναι δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη. Διασώστες ανασύρουν ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταδίδει το Reuters. Νωρίτερα, οι πορτογαλικές αρχές ανέφεραν ότι δύο άτομα ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ακόμα δεν είναι σαφές πώς προκλήθηκε το δυστύχημα στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

Βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος στη Λισαβόνα

