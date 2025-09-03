Games
Διεθνή

«Πόρτα» Κιέβου στην πρόταση Πούτιν: Αυτές είναι οι 7 χώρες για συνάντηση με Ζελένσκι

«Πόρτα» Κιέβου στην πρόταση Πούτιν: Αυτές είναι οι 7 χώρες για συνάντηση με Ζελένσκι Φωτογραφία: AP/Efrem Lukatsky
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε δηλώσεις του από το Πεκίνο, είπε ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά στη Μόσχα.

Απάντηση στην πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν για συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένκσι αλλά στη Μόσχα, έδωσε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός ΥΠΕΞ.

Ο Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε πως «αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον επτά χώρες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας για να τερματιστεί ο πόλεμος. Η Αυστρία, το Βατικανό, η Ελβετία, η Τουρκία και τρία κράτη του Κόλπου. Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο Πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση ανά πάσα στιγμή» έγραψε.

{https://twitter.com/andrii_sybiha/status/1963258428559655032}

Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι στη Μόσχα

Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι στη Μόσχα

Διεθνή

Κατέκρινε ωστόσο τον Πούτιν ότι «συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις». Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ επισήμανε ακόμα πως μόνο η «αυξημένη πίεση μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να πάρει επιτέλους στα σοβαρά την ειρηνευτική διαδικασία».

Τραμπ: Τις επόμενες ημέρες θα μιλήσω με τον Πούτιν

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι θα μιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν θέλησε να του στείλει κάποιο μήνυμα.

«Δεν έχω κανένα μήνυμα για τον πρόεδρο Πούτιν, ξέρει ποια είναι η άποψή μου. Θα πάρει μία απόφαση και είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή, είτε δυσαρεστημένοι. Και αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν», είπε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πολωνό πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι.

Όταν ρωτήθηκε για το πόσο θα περιμένει αν θα γίνει μια συνάντηση Πούτιν- Ζελένσκι, αποκάλυψε ότι σύντομα θα μιλήσει με τον Ρώσο ηγέτη. «Πολύ σύντομα θα συνομιλήσω μαζί του και θα ξέρω τι θα κάνει. Τις επόμενες ημέρες θα μιλήσουμε και θα ξέρω ακριβώς τι θα γίνει», είπε.

Ακόμα, τόνισε ότι πρέπει να τερματιστεί αυτός ο «ηλίθιος πόλεμος». «Έχω πολύ καλή σχέση με τον Πούτιν, πίστευα ότι θα ήταν πιο εύκολο. Ποτέ δεν ξέρεις με τον πόλεμο. Αλλά θα τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», κατέληξε.

Η πρόταση Πούτιν

Νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε δηλώσεις του από το Πεκίνο, είπε ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά στη Μόσχα.

«Ας έρθει στη Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά και επεσήμανε ότι η συνάντηση πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη. «Ποτέ δεν έχω αποκλείσει την πιθανότητα να τον συναντήσω. Αλλά έχει νόημα να τον συναντήσω;», είπε ο Ρώσος ηγέτης για τον Ζελένσκι και σχολίασε ότι η θητεία του Ουκρανού προέδρου έχει παραταθεί «χωρίς να υπάρχει τρόπος παράτασής της», αμφισβητώντας ξανά τη νομιμότητα του.

«Οπότε, έχει νόημα να συναντηθώ με τη σημερινή διοίκηση; Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό; Ποτέ δεν αρνήθηκα να το κάνω αυτό, αν οδηγήσει σε κάποια θετικά αποτελέσματα», συνέχισε και συμπλήρωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον ρώτησε αν κάτι τέτοιο ήταν πιθανό. «Είπα ναι, είναι πιθανό, ας έρθει στη Μόσχα», πρόσθεσε.

putin_647aa.jpg

Αν επικρατήσει η κοινή λογική, τότε μπορούν να συμφωνήσουν σε έναν αποδεκτό τρόπο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε ο Πούτιν. Σημείωσε παράλληλα ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία. Εξήρε την κυβέρνηση Τραμπ, λέγοντας ότι έχουν «όλη τη θέληση και την επιθυμία να βρεθεί μία λύση». «Πιστεύω ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Θα δούμε. Διαφορετικά θα αναγκαστούμε να πετύχουμε όλους τους στόχους μας με στρατιωτικά μέσα».

Επίσης, δήλωσε έτοιμος για συνομιλίες με την Ουκρανία σε υψηλότερο επίπεδο. «Αν υπάρξει ανάγκη για αντιπροσωπεία υψηλότερου επιπέδου, είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό. Δεν είμαι έτοιμος να αναφερθώ σε συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά ναι, είμαστε προετοιμασμένοι για πολύ υψηλό πολιτικό επίπεδο», είπε.

Έχει χιούμορ ο Τραμπ, είπε ο Πούτιν

Όταν του ζήτησαν να σχολιάσει τα περί «συνωμοσίας» του με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν εναντίον των ΗΠΑ, που ανέφερε σε ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απάντησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χιούμορ.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανάρτηση ο Τραμπ, απευθυνόμενος στον Σι, έγραψε: «Παρακαλώ δώσε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των ΗΠΑ». Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν ανησυχεί. Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας ή των συμμάχων της, ανάμεσά τους η Κίνα και η Ινδία, είπε πως δεν συζήτησε το εν λόγω θέμα με τους ηγέτες αυτών των χωρών.

zelsnsky2_41a51.jpg

«Αυτό δεν μας ανησυχεί. Τα γεγονότα στην Ουκρανία είναι απλά μία δικαιολογία για οικονομικές αποφάσεις σε βάρος συγκεκριμένων χωρών», πρόσθεσε.

Δημοσιογράφος ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να σχολιάσει το γεγονός ότι ο Φρίντριχ Μερτς τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου. «Ήταν μία αμήχανη προσπάθεια να βγάλει από πάνω του- όχι προσωπικά, αλλά από τη χώρα- την ευθύνη για την τραγωδία που λαμβάνει χώρα στην Ουκρανία», απάντησε και κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι δεν τήρησαν τις συμφωνίες του Μινσκ. «Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε μία κατάσταση στην οποία η Ρωσία απλά παρατηρεί πώς αγνοούνται τα δικαιώματά της», τόνισε.

Η επίσκεψη Τραμπ και η ταινία με τον Τζουντ Λο

Ερωτηθείς εάν ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να επισκεφθεί τη Μόσχα, ο Πούτιν είπε: «Δεν προετοιμάζουμε συνάντηση στη Μόσχα, αλλά η πρόσκληση είναι στο τραπέζι». Τέλος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ρωτήθηκε για την ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου», στην οποία τον υποδύεται ο Τζουντ Λο. «Δεν την έχω δει, πρώτη φορά την ακούω», απάντησε ο Ρώσος ηγέτης.

{https://www.youtube.com/watch?v=8RXsiWVMbQw}

