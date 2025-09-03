Γάζα: Τουλάχιστον 21.000 παιδιά με αναπηρία από την έναρξη του πολέμου

Μέσα όπως αναπηρικά αμαξίδια, μπαστούνια, νάρθηκες και προσθετικά μέλη θεωρούνταν «είδη διπλής χρήσης» από τις ισραηλινές αρχές και δεν συμπεριλαμβάνονται στις αποστολές βοήθειας στη Γάζα.

Τουλάχιστον 21.000 παιδιά στη Γάζα έχουν κάποιας μορφής αναπηρία από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, δήλωσε επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών την Τετάρτη.

Συνολικά περίπου 40.500 παιδιά έχουν υποστεί «νέους τραυματισμούς που σχετίζονται με τον πόλεμο» τα τελευταία δύο σχεδόν χρόνια, δήλωσε η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Εξετάζοντας την κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη, η Επιτροπή ανέφερε ότι οι ισραηλινές εντολές εκκένωσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης του στρατού στη Γάζα είναι «συχνά απρόσιτες» για άτομα με προβλήματα ακοής ή όρασης, «καθιστώντας την εκκένωση αδύνατη».

«Οι αναφορές περιγράφουν επίσης άτομα με αναπηρίες που αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τη Γάζα σε μη ασφαλείς και σε αναξιοπρεπείς συνθήκες, όπως το να σέρνονται μέσα σε άμμο ή λάσπη χωρίς βοήθεια κινητικότητας», σύμφωνα με την Επιτροπή. Οι περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια που περνάει στη Λωρίδα της Γάζας επηρεάζουν δυσανάλογα τα άτομα με αναπηρία, πρόσθεσε.

«Τα άτομα με αναπηρίες αντιμετώπισαν σοβαρές διαταραχές στην παροχή βοήθειας, μένοντας χωρίς τροφή, καθαρό νερό ή μακριά από εγκαταστάσεις υγιεινής και συνήθως είναι εξαρτώμενα από άλλους για την επιβίωσή τους», ανέφερε.

Τα φυσικά εμπόδια, όπως τα συντρίμμια του πολέμου και η απώλεια βοηθημάτων κινητικότητας κάτω από τα ερείπια, έχουν εμποδίσει περαιτέρω τους ανθρώπους να φτάσουν στα σημεία βοήθειας εκεί που έχουν πλέον μεταφερθεί. Το ιδιωτικό, υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα διαθέτει μόλις τέσσερα σημεία διανομής σε όλη την επικράτεια ενώ το προηγούμενο σύστημα του ΟΗΕ - το οποίο και έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό - είχε περίπου 400.

Η επιτροπή ανέφερε επίσης ότι το 83% των ατόμων με αναπηρία έχουν χάσει τα αναπηρικά του αμαξίδια, με την πλειονότητα να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει εναλλακτικό μέσο. Παράλληλα, η επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι μέσα όπως αναπηρικά αμαξίδια, μπαστούνια, νάρθηκες και προσθετικά μέλη θεωρούνταν «είδη διπλής χρήσης» από τις ισραηλινές αρχές και ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνονται στις αποστολές βοήθειας.

Η επιτροπή ζήτησε την παροχή «μαζικής ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες» που επλήγησαν από τον πόλεμο, ενώ επέμεινε πως όλες οι πλευρές πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα προστασίας για τα άτομα με αναπηρία για να αποτρέψουν «περαιτέρω βία, βλάβη, θανάτους και στέρηση δικαιωμάτων». Ανέφερε ότι ενημερώθηκε για τουλάχιστον 157.114 άτομα που υπέστησαν τραυματισμούς, με πάνω από 25% να διατρέχουν κίνδυνο δια βίου αναπηρίας, στο διάστημα από την έναρξη του πολέμου μέχρι και την 21η Αυγούστου του 2025.

Σύμφωνα με την επιτροπή του ΟΗΕ υπάρχουν «τουλάχιστον 21.000 παιδιά με αναπηρίες στη Γάζα ως αποτέλεσμα αναπηριών που αποκτήθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου 2023». Το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των παιδιών με αναπηρίες από επιθέσεις και να εφαρμόσει πρωτόκολλα εκκένωσης που λαμβάνουν υπόψη τα άτομα με αναπηρίες. Θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρίες «θα μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους και θα τους παρέχεται βοήθεια σε αυτό», πρόσθεσε.

