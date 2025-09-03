Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Γάζα: Τουλάχιστον 21.000 παιδιά με αναπηρία από την έναρξη του πολέμου

Γάζα: Τουλάχιστον 21.000 παιδιά με αναπηρία από την έναρξη του πολέμου Φωτογραφία: AP/Fatima Shbair
Μέσα όπως αναπηρικά αμαξίδια, μπαστούνια, νάρθηκες και προσθετικά μέλη θεωρούνταν «είδη διπλής χρήσης» από τις ισραηλινές αρχές και δεν συμπεριλαμβάνονται στις αποστολές βοήθειας στη Γάζα.

Τουλάχιστον 21.000 παιδιά στη Γάζα έχουν κάποιας μορφής αναπηρία από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, δήλωσε επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών την Τετάρτη.

Συνολικά περίπου 40.500 παιδιά έχουν υποστεί «νέους τραυματισμούς που σχετίζονται με τον πόλεμο» τα τελευταία δύο σχεδόν χρόνια, δήλωσε η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Εξετάζοντας την κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη, η Επιτροπή ανέφερε ότι οι ισραηλινές εντολές εκκένωσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης του στρατού στη Γάζα είναι «συχνά απρόσιτες» για άτομα με προβλήματα ακοής ή όρασης, «καθιστώντας την εκκένωση αδύνατη».

«Οι αναφορές περιγράφουν επίσης άτομα με αναπηρίες που αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τη Γάζα σε μη ασφαλείς και σε αναξιοπρεπείς συνθήκες, όπως το να σέρνονται μέσα σε άμμο ή λάσπη χωρίς βοήθεια κινητικότητας», σύμφωνα με την Επιτροπή. Οι περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια που περνάει στη Λωρίδα της Γάζας επηρεάζουν δυσανάλογα τα άτομα με αναπηρία, πρόσθεσε.

«Τα άτομα με αναπηρίες αντιμετώπισαν σοβαρές διαταραχές στην παροχή βοήθειας, μένοντας χωρίς τροφή, καθαρό νερό ή μακριά από εγκαταστάσεις υγιεινής και συνήθως είναι εξαρτώμενα από άλλους για την επιβίωσή τους», ανέφερε.

Τα φυσικά εμπόδια, όπως τα συντρίμμια του πολέμου και η απώλεια βοηθημάτων κινητικότητας κάτω από τα ερείπια, έχουν εμποδίσει περαιτέρω τους ανθρώπους να φτάσουν στα σημεία βοήθειας εκεί που έχουν πλέον μεταφερθεί. Το ιδιωτικό, υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα διαθέτει μόλις τέσσερα σημεία διανομής σε όλη την επικράτεια ενώ το προηγούμενο σύστημα του ΟΗΕ - το οποίο και έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό - είχε περίπου 400.

Η επιτροπή ανέφερε επίσης ότι το 83% των ατόμων με αναπηρία έχουν χάσει τα αναπηρικά του αμαξίδια, με την πλειονότητα να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει εναλλακτικό μέσο. Παράλληλα, η επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι μέσα όπως αναπηρικά αμαξίδια, μπαστούνια, νάρθηκες και προσθετικά μέλη θεωρούνταν «είδη διπλής χρήσης» από τις ισραηλινές αρχές και ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνονται στις αποστολές βοήθειας.

Η επιτροπή ζήτησε την παροχή «μαζικής ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες» που επλήγησαν από τον πόλεμο, ενώ επέμεινε πως όλες οι πλευρές πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα προστασίας για τα άτομα με αναπηρία για να αποτρέψουν «περαιτέρω βία, βλάβη, θανάτους και στέρηση δικαιωμάτων». Ανέφερε ότι ενημερώθηκε για τουλάχιστον 157.114 άτομα που υπέστησαν τραυματισμούς, με πάνω από 25% να διατρέχουν κίνδυνο δια βίου αναπηρίας, στο διάστημα από την έναρξη του πολέμου μέχρι και την 21η Αυγούστου του 2025.

Σύμφωνα με την επιτροπή του ΟΗΕ υπάρχουν «τουλάχιστον 21.000 παιδιά με αναπηρίες στη Γάζα ως αποτέλεσμα αναπηριών που αποκτήθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου 2023». Το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των παιδιών με αναπηρίες από επιθέσεις και να εφαρμόσει πρωτόκολλα εκκένωσης που λαμβάνουν υπόψη τα άτομα με αναπηρίες. Θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρίες «θα μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους και θα τους παρέχεται βοήθεια σε αυτό», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες τοου AFp/Guardian

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Τι θα γινόταν αν οι ΗΠΑ σταματούσαν αύριο να στηρίζουν το Ισραήλ; Τέσσερις ειδικοί απαντούν

Τι θα γινόταν αν οι ΗΠΑ σταματούσαν αύριο να στηρίζουν το Ισραήλ; Τέσσερις ειδικοί απαντούν

Διεθνή
Σάντσεθ: «Αποτυχία» η απάντηση της Ευρώπης στον πόλεμο στη Γάζα

Σάντσεθ: «Αποτυχία» η απάντηση της Ευρώπης στον πόλεμο στη Γάζα

Διεθνή
Αμετακίνητος ο Μακρόν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Τα λέμε στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου»

Αμετακίνητος ο Μακρόν στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Τα λέμε στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου»

Διεθνή
Η σύγκρουση Χ. Δούκα - κυβέρνησης φτάνει μέχρι την Γάζα

Η σύγκρουση Χ. Δούκα - κυβέρνησης φτάνει μέχρι την Γάζα

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Novartis: Συμφωνία ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων με την Argo Biopharma

Novartis: Συμφωνία ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων με την Argo Biopharma

healthstat.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr
Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Πώς θα ελαττώσετε το ροχαλητό φυσικά

Πώς θα ελαττώσετε το ροχαλητό φυσικά

healthstat.gr
ΕΟΦ για νέα ΜΗΣΥΦΑ – Η ανακοίνωση

ΕΟΦ για νέα ΜΗΣΥΦΑ – Η ανακοίνωση

healthstat.gr
Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr