Ο «χρησμός» Τραμπ για Πούτιν: Έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, σύντομα οι αποκαλύψεις

Ο Τραμπ δεν απάντησε αν ξαναμίλησε με τον Πούτιν, «πολύ απογοητευμένος» με τον Ρώσο πρόεδρο.

Μια αινιγματική απάντηση έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν μίλησε ξανά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τις τελευταίες ημέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του έπειτα από «διάλειμμα» λίγων 24ωρων- απουσία που προκάλεσε φήμες για την υγεία, κάτι που σχολίασε- για να ανακοινώσει ότι μεταφέρεται η έδρα της διοίκησης του Διαστήματος των ΗΠΑ, από το Κολοράντο στην Αλαμπάμα.

Μετά τις ανακοινώσεις, ο Τραμπ δέχθηκε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Μία από αυτές ήταν αν μίλησε ξανά με τον Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απάντησε σε αυτό, αλλά είπε:

«Έχω μάθει πράγματα που θα είναι πολύ ενδιαφέροντα, τις επόμενες ημέρες θα τα ανακαλύψετε». Σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν από τις ανακοινώσεις- η οποία μεταδόθηκε στο X- ο Τραμπ δήλωσε ξανά ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» με τον Πούτιν. Συμπλήρωσε ότι θα κάνει «κάτι για να βοηθήσω τους ανθρώπους να ζήσουν», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και είπε ότι δεν ανησυχεί καθόλου για τον άξονα που σχηματίζεται εναντίον των ΗΠΑ, που περιλαμβάνει την Κίνα και τη Ρωσία.

{https://x.com/ScottJenningsKY/status/1962919641283502554}

Όσο για το ενδεχόμενο να γίνει η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε στη συνέντευξη Τύπου: «Θα δούμε τι θα κάνουν, το παρακολουθώ στενά» και σημείωσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα 7.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε άλλο σημείο ρωτήθηκε αν ερμηνεύει ως πρόκληση για τις ΗΠΑ τη μεγάλη παρέλαση του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, παρουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Όχι. Η Κίνα μας χρειάζεται πολύ περισσότερο από ότι εμείς και έχω πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Σι. Και είχα πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν πριν από μερικές εβδομάδες. Θα δούμε αν θα βγει κάτι από αυτό, αν όχι, θα υιοθετήσουμε διαφορετική στάση», απάντησε.

Στην Αλαμπάμα η διοίκηση Διαστήματος, θα παίξει σημαντικό ρόλο στον «Χρυσό θόλο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η έδρα της διοίκησης Διαστήματος θα μεταφερθεί από το Κολοράντο Σπρινγκς στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα. Αυτό θα δημιουργήσει 30.000 θέσεις εργασίας και επενδύσεις δισεκατομμυρίων, σημείωσε.

Η Space Command ιδρύθηκε το 2019, επί της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ και είναι υπεύθυνη για στρατιωτικές επιχειρήσεις πέρα από την ατμόσφαιρα της Γης και την υπεράσπιση των αμερικανικών δορυφόρων από πιθανές απειλές.

«Την ίδρυσα στην πρώτη θητεία μου. Χάναμε την κούρσα για το διάστημα από την Κίνα και τη Ρωσία. Τώρα είμαστε μακράν πρώτοι», δήλωσε. «Θα μας δώσει στρατηγικό πλεονέκτημα για το μέλλον. Όποιος ελέγχει τους ουρανούς, θα ελέγχει το μέλλον των πολέμων», είπε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Το Χάντσβιλ θα παίξει «βασικό ρόλο» στη δημιουργία του «Χρυσού θόλου», δήλωσε ο Τραμπ. «Θα είναι κάτι μεγάλο, μια πυραυλική ασπίδα. Θα έχουμε έναν “χρυσό θόλο” που κανένας δεν έχει ξαναδεί. Ο Καναδάς θέλει να συμπεριληφθεί σε αυτό», συμπλήρωσε. Ο «Χρυσός θόλος» είναι ένας αντιπυραυλικό σύστημα με κόστος 175 δισεκατομμύρια δολάρια, που έχει ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να φύγει η έδρα της διοίκησης Διαστήματος από το Κολοράντο, o Τραμπ είπε πως το μεγάλο πρόβλημα με αυτή την πολιτεία είναι το υψηλό ποσοστό επιστολικής ψήφου και επανέλαβε τους ισχυρισμούς του για θητεία.

{https://x.com/SkyNews/status/1962951874685858058}

Η απάντηση του Τραμπ στις φήμες ότι πέθανε

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ για τις φήμες ότι πέθανε, που κυκλοφόρησαν στα social media τα τελευταία 24ωρα.

«Δεν το είδα, είναι τρελό. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα πολλές επιτυχημένες συνεντεύξεις Τύπου. Δεν έκανα για δύο ημέρες και είπαν ότι κάτι πάει στραβά. Ο Μπάιντεν δεν έκανε για μήνες και κανείς δεν έλεγε ότι κάτι πάει στραβά και ξέραμε ότι δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση», σχολίασε.

{https://x.com/SkyNews/status/1962956867606327391}

Στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατά της δικαστικής απόφασης που έκρινε ότι οι περισσότεροι δασμοί που επέβαλε είναι παράνομοι.

Η προσφυγή θα γίνει αύριο, Τετάρτη, «επειδή χρειαζόμαστε απόφαση γρήγορα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επίσης, επιβεβαίωσε ότι θα στείλει την Εθνοφρουρά και στο Σικάγο. «Θα πάμε. Δεν είπα πότε, αλλά θα πάμε», δήλωσε.