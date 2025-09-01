Η IAGS βλέπει «γενοκτονία» αλλά δεν ιδρώνει το αφτί του Νετανιάχου - Έστειλε τανκς βαθιά στην πόλη της Γάζας

Παλαιστίνιοι δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έστειλαν παλιά άρματα μάχης στο ανατολικό τμήμα της συνοικίας Σέιχ Ράντουαν και τα ανατίναξαν από απόσταση, με αποτέλεσμα να καταστρέψουν πολλά σπίτια και να αναγκάσουν και άλλες οικογένειες να φύγουν.

Το Ισραήλ προώθησε άρματα μάχης πιο βαθιά στην πόλη της Γάζας και ανατίναξε οχήματα στα οποία είχαν τοποθετήσει εκρηκτικά, ενώ από τις αεροπορικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν σήμερα τουλάχιστον 19 άνθρωποι, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και αυτόπτες μάρτυρες. Οι επιθέσεις ήρθαν την ώρα που η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS) υιοθέτησε ψήφισμα στο οποίο αναφέρει ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το Ισραήλ σχετικά με την επίθεση ή το ψήφισμα της IAGS. Στο παρελθόν, το Ισραήλ έχει αρνηθεί ότι οι ενέργειές του στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του συνεχίζουν να πολεμούν τη Χαμάς σε ολόκληρη την περιοχή και πως την τελευταία ημέρα χτύπησαν αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και φυλάκια που είχαν χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον των στρατευμάτων του.

Το Ισραήλ προχωρά τα σχέδιά του νγια την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, ξεκινώντας από την πόλη της Γάζας, με στόχο την καταστροφή της Χαμάς έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Φεύγουν οικογένειες για να σωθούν

Ο στρατός του Ισραήλ έριξε φυλλάδια στην πόλη της Γάζας με τα οποία καλούσε τους κατοίκους να κινηθούν άμεσα προς νότο, εξηγώντας ότι θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του προς τα δυτικά.

«Οι άνθρωποι είναι σε σύγχυση: να μείνουμε και να πεθάνουμε ή να φύγουμε προς το πουθενά», σχολίασε ο Μοχαμάντ Αμπού Αμπντάλα κάτοικος της συνοικίας Σέιχ Ράντουαν.

«Περάσαμε μια νύκτα τρόμου, οι εκρήξεις δεν σταματούσαν ποτέ και τα drones βρίσκονταν συνεχώς πάνω από την περιοχή. Πολλοί άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους φοβούμενοι για τις ζωές τους, ενώ άλλοι δεν έχουν ιδέα πού να πάνε», πρόσθεσε ο 55χρονος.

Υπουργικό συμβούλιο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας αργά το βράδυ της Κυριακής για να συζητήσει μια νέα επίθεση με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας, την οποία έχει περιγράψει ως προπύργιο της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 98 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά τις προηγούμενες 24 ώρες. Από αυτούς 19, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα σε σπίτια στην πόλη της Γάζας.

Εξάλλου το υπουργείο σημείωσε ότι εννέα ακόμη άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, πέθαναν λόγω του υποσιτισμού την προηγούμενη ημέρα, ανεβάζοντας τους νεκρούς από τον λιμό σε τουλάχιστον 348, περιλαμβανομένων 127 παιδιών.

Το Ισραήλ αρνείται ότι υπάρχουν νεκροί από τον λιμό στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι οι θάνατοι αυτοί οφείλονται σε άλλες ιατρικές αιτίες.

Πιέσεις εκ των έσω

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους πολιτικούς ηγέτες του ότι η προγραμματισμένη επίθεση στην πόλη της Γάζας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς. Οι διαμαρτυρίες στο Ισραήλ που ζητούν το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Είκοσι από τους 48 ομήρους πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Tο Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 63.000 ανθρώπους στη Γάζα, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας της Γάζας, και έχει βυθίσει την περιοχή σε ανθρωπιστική κρίση.

Οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός κατέληξαν σε αδιέξοδο τον Ιούλιο και οι προσπάθειες για την επανέναρξή τους έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει.

Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS) υιοθέτησε σήμερα ψήφισμα στο οποίο αναφέρει ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρός της.

Το 86% όσων ψήφισαν μεταξύ των 500 μελών της IAGS υποστήριξε το ψήφισμα αυτό, το οποίο αναφέρει ότι «οι πολιτικές και οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον νομικό ορισμό της γενοκτονίας βάσει του Άρθρου II της Σύμβασης του ΟΗE για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948)».

Προς το παρόν δεν υπάρχει αντίδραση από το Ισραήλ, το οποίο διαψεύδει κατηγορηματικά ότι οι ενέργειές του στη Γάζα ισοδυναμούν με γενοκτονία και δηλώνει ότι δικαιολογούνται καθώς βρίσκεται σε άμυνα.

Η Νότια Αφρική έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη κατηγορώντας το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακα μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του, στις 7 Οκτωβρίου 2023, από την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και περισσότεροι από 250 πιάστηκαν όμηροι.

Έκτοτε από τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 63.000 άνθρωποι, ενώ έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί τα περισσότερα κτίρια στον θύλακα και όλοι οι κάτοικοί του έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους τουλάχιστον μία φορά. Παγκόσμιος οργανισμός παρακολούθησης της επισιτιστικής ασφάλειας εκτίμησε πριν από μερικές ημέρες ότι επικρατεί λιμός στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές του θύλακα.

Το σχόλιο της Χαμάς

Η Χαμάς χαιρέτισε το ψήφισμα της IAGS εκτιμώντας ότι «ενισχύει τα τεκμηριωμένα στοιχεία και τα γεγονότα που παρουσιάστηκαν ενώπιον διεθνών δικαστηρίων», όπως δήλωσε ο Ισμαήλ αλ Ταουάμπτα.

Το ψήφισμα «επιβάλλει μια νομική και ηθική υποχρέωση στη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεση δράση για να εμποδίσει το έγκλημα, να προστατεύσει τους αμάχους και να φροντίσει να λογοδοτήσουν οι επικεφαλής της κατοχής», πρόσθεσε.

Το ψήφισμα της IAGS

Από την ίδρυσή της το 1994 η IAGS έχει υιοθετήσει εννέα ψηφίσματα με τα οποία αναγνώρισε ιστορικά ή εν εξελίξει περιστατικά ως γενοκτονίες.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τη Γενοκτονία του 1948, η οποία υιοθετήθηκε μετά τη μαζική δολοφονία Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία, ορίζει τη γενοκτονία ως εγκλήματα που διαπράττονται «με πρόθεση την καταστροφή, εν όλω ή εν μέρει, μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, ως τέτοιας».

Απαιτεί από όλες τις χώρες να ενεργούν για να αποτρέπουν και να σταματούν μια γενοκτονία.

Το ψήφισμα των τριών σελίδων που υιοθέτησε η IAGS ζητεί από το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως όλες τις ενέργειές του που ενδέχεται να συνιστούν γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εις βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα, περιλαμβανομένων των σκόπιμων επιθέσεων και φόνων αμάχων, ανάμεσά τους παιδιά, της λιμοκτονίας, της στέρησης ανθρωπιστικής βοήθειας, νερού, καυσίμων και άλλων ειδών απαραίτητων για την επιβίωση του πληθυσμού, της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής βίας και του αναγκαστικού εκτοπισμού του πληθυσμού».

Το ψήφισμα αναφέρει επίσης ότι η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα του πολέμου, συνιστά διεθνές έγκλημα.

«Αυτή είναι μια σαφής δήλωση από ειδικούς στον τομέα των μελετών γενοκτονίας ότι αυτό που συμβαίνει επί του πεδίου στη Γάζα αποτελεί γενοκτονία», δήλωσε στο Reuters η πρόεδρος της IAGS Μέλανι Ο’ Μπράιεν, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας η οποία ειδικεύεται στη γενοκτονία.

Ο Σεργκέι Βασίλιεφ, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Open Universiteit (OU) της Ολλανδίας, ο οποίος δεν είναι μέλος της IAGS, επεσήμανε ότι το ψήφισμα καταδεικνύει ότι «αυτή η νομική αξιολόγηση έχει γίνει κυρίαρχη τάση στον ακαδημαϊκό χώρο, ιδιαίτερα στον τομέα των σπουδών γενοκτονίας».

Διεθνείς οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ορισμένες ισραηλινές ΜΚΟ έχουν ήδη κατηγορήσει το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Την περασμένη εβδομάδα εκατοντάδες εργαζόμενοι στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα απέστειλαν επιστολή στον Φόλκερ Τουρκ ζητώντας του να χαρακτηρίσει ξεκάθαρα τον πόλεμο στη Γάζα μια εν εξελίξει γενοκτονία.