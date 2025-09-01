Φονικός σεισμός στο Αφγανιστάν: Εκατοντάδες νεκροί, ψάχνουν ζωντανούς σε συντρίμμια (Βίντεο)

Δρόμοι έχουν αποκλειστεί λόγω κατολισθήσεων, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγείσες περιοχές του Αφγανιστάν.

Περισσότεροι από 250 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 500 τραυματίστηκαν από τον σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν αργά την Κυριακή, σύμφωνα με το Αnadolu που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας. To SkyNews επικαλούμενο την κρατική τηλεόραση της χώρας ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 500 και των τραυματιών στους 1.000. Σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζήσαντες στα συντρίμμια σπιτιών.

Αξιωματούχος του υπουργείου Πληροφοριών δήλωσε στο Anadolu ότι έχουν αναφερθεί θύματα στις περιοχές Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi και Chapa Dara της επαρχίας Kunar. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών δεν είναι τελικά, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούν να επικοινωνήσουν με κατοίκους σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές και οι ομάδες βοήθειας βρίσκονται καθ' οδόν.

{https://www.youtube.com/watch?v=-7fLikbOUxk}

Οι ντόπιοι περιέγραψαν περιέγραψαν τον σεισμό ως έναν από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα.

«Ο αριθμός των θανόντων και των τραυματιών είναι υψηλός» και καθώς «η περιοχή είναι δυσπρόσιτη, οι ομάδες μας παραμένουν επιτόπου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Σαραφάτ Ζαμάν.

Εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενημέρωσε εκπρόσωπος των επαρχιακών αρχών.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

{https://www.youtube.com/watch?v=VXPDyV-IsXk}

Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε κάπου 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.