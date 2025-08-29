Η Ευρώπη σε σύγχυση, ο Πούτιν μετακινεί στρατεύματα

«Η Ευρώπη θέλει ειρήνη, η Αμερική θέλει ειρήνη, η Ουκρανία θέλει ειρήνη. Αυτή που δεν θέλει ειρήνη είναι η Ρωσία» δήλωσε η Κάγια Κάλας.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από την Ουγγαρία , υπέγραψαν κοινή δήλωση καταγγέλλοντας την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία, μετά τις τελευταίες επιθέσεις στην Ουκρανία.

Τη δήλωση παρουσίασε η ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας, στην Κοπεγχάγη, όπου πραγματοποιείται η άτυπη σύνοδος των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών της ΕΕ. Η ομάδα των 26,η οποία περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από την Ουγγαρία, η οποία αρνείται τακτικά να υποστηρίξει δηλώσεις που ασκούν κριτική στη Ρωσία, τόνισε ότι «οι εκ προθέσεως επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων αποτελούν εγκλήματα πολέμου» και προειδοποίησε ότι «όλοι οι διοικητές, οι δράστες και οι συνεργοί αυτών των σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα λογοδοτήσουν».

{https://twitter.com/kajakallas/status/1961440967744954564}

«Αυτά τα εγκλήματα ενισχύουν μόνο την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της στην άμυνά τους έναντι της Ρωσίας και στην επιδίωξή τους για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», ανέφερε η κοινή δήλωση, με τη δέσμευση ότι η ομάδα των 26 θα «συνεχίσει και θα αυξήσει» την υποστήριξη προς την Ουκρανία ενώ παράλληλα θα «επιταχύνει» τις εργασίες για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Κάλας: Αυτή που δεν θέλει ειρήνη είναι η Ρωσία

Η Κάλας από την Κοπεγχάγη, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιλέγει σκόπιμα να κλιμακώσει και να χλευάσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες σημειώνοντας πως «τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε δει διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας και είναι σαφές ότι η Ευρώπη θέλει ειρήνη, η Αμερική θέλει ειρήνη, η Ουκρανία θέλει ειρήνη. Αυτή που δεν θέλει ειρήνη είναι η Ρωσία».

Ερωτηθείσα αν υπάρχει τρόπος να αποδεσμευτούν τα 6,6 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης και να χρησιμοποιηθούν για αγορές που θα βοηθήσουν την Ουκρανία στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Λίστα Προτεραιοτήτων για την Ουκρανία» - η οποία συμφωνήθηκε με το ΝΑΤΟ και τον Ντόναλντ Τραμπ- η Κάλας επέρριψε ευθύνες στην Ουγγαρία.

Τόνισε πως έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να πειστεί η Ουγγαρία να συμφωνήσει στην αποδέσμευση του προϋπολογισμού, ανάμεσά τους και με πιθανές «επιλογές εξαίρεσης» ή εγγυήσεις ότι τα χρήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν για πολεμική βοήθεια, ωστόσο παραδέχθηκε πως οι προσπάθειες αυτές δεν ήταν αποτελεσματικές.

{https://twitter.com/kajakallas/status/1961404221024088297}

«Είναι σαφές ότι η Ευρώπη θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της» ξεκαθάρισε η Κάγια Κάλας και υπογράμμισε πως οι υπουργοί της ΕΕ έδειξαν «ευρεία υποστήριξη για την επέκταση της εντολής της στρατιωτικής αποστολής της ΕΕ με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης και συμβουλών εντός της Ουκρανίας μετά από οποιαδήποτε εκεχειρία».

Η ΕΕ είναι ήδη ο μεγαλύτερος πάροχος εκπαίδευσης για τον στρατό της Ουκρανίας, αλλά «πρέπει να είναι έτοιμη να κάνει περισσότερα», με εκπαιδευτές της ΕΕ στις στρατιωτικές ακαδημίες και τα ιδρύματα της Ουκρανίας και εργαζόμενους για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των πολιτών της Ουκρανίας έναντι των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων, είπε. Τόνισε επίσης και την ανάγκη νέων εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.

«Στο μέλλον, θα συντονιστούμε στενά με τον Συνασπισμό των Προθύμων. Οι υπουργοί ήταν σαφείς ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να είναι ισχυρές και αξιόπιστες. Το 2022 δεν πρέπει να επιτραπεί να επαναληφθεί» είπε χαρακτηριστικά.

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις δολοφονίες και να δείξει αυθεντική προθυμία για ειρήνη», τόνισε η Κάλας.

{https://twitter.com/kajakallas/status/1961322909344928199}

Ζελένσκι: Η Ρωσία συγκεντρώνει στρατό

Την ίδια ώρα η Ρωσία συγκεντρώνει 100.000 στρατιώτες, σύμφωνα με δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία συγκεντρώνει μια δύναμη περίπου 100.000 στρατιωτών κοντά στο προπύργιο Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, το οποίο η Ρωσία διεκδικεί ως έδαφός της, μεταδίδει το AFP.

«Υπάρχει συσσώρευση και συγκέντρωση του εχθρού εκεί. Έως και 100.000 - αυτό έχουμε από σήμερα το πρωί. Ετοιμάζουν επιθετικές ενέργειες σε κάθε περίπτωση», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμα πως η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της συμφώνησαν να περιμένουν μέχρι τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου για να δείξει η Ρωσία προθυμία και ετοιμότητα για να συμμετάσχει σε μια διμερή συνάντηση (Πούτιν - Ζελέσκι) για τον τέλος του πολέμου. Ωστόσο, είπε ότι αναμένει απάντηση από τους εταίρους εάν η Ρωσία δεν κινηθεί εντός αυτής της προθεσμίας ενώ τάχθηκε υπέρ της μετακίνησης των συνομιλιών για τις εγγυήσεις ασφαλείας σε ένα ανώτερο επίπεδο εθνικών ηγετών.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1961152171501826378}

Πούλσεν: Δεν έχουμε χρόνο με το μέρος μας

Ο Δανός αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν συμπλήρωσε την Κάλας επισημαίνοντας την ανάγκη να παρασχεθεί στην Ουκρανία η υποστήριξη που χρειάζεται.

«Αυτή είναι πράγματι μια σημαντική στιγμή για την ασφάλεια της Ευρώπης και το συζητήσαμε επίσης κατά τη διάρκεια της σημερινής μας συνάντησης. Ένα κεντρικό θέμα για τη σημερινή συνάντηση ήταν η στρατιωτική υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία. Το έργο είναι πολύ σαφές. Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη και τη χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε χρόνο με το μέρος μας και το κόστος, αν δεν δράσουμε τώρα, θα είναι πολύ σημαντικότερο μακροπρόθεσμα» δήλωσε.

Με πληροφορίες του Guardian