EE και Βρετανία εγκαλούν Ρώσους διπλωμάτες για τις επιθέσεις στο Κίεβο

Από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο τουλάχιστον 17 άτομα σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 4 παιδιά ενώ 11 είναι οι τραυματίες και 10 οι αγνοούμενοι.

Η Βρετανία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις μετά τις επιθέσεις στο Κίεβο. Πλήγματα δέχθηκαν το κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ και το βρετανικό συμβούλιο.

Από τη ρωσική επίθεση τουλάχιστον 17 άτομα σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 4 παιδιά ενώ 11 είναι οι τραυματίες και 10 οι αγνοούμενοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, επιβεβαίωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει εγκαλέσει τον Ρώσο πρέσβη στο ΥΠΕΞ. Σε μια σύντομη ανάρτηση στο X, ανέφερε: «Οι επιθέσεις του Πούτιν χθες το βράδυ σκότωσαν αμάχους, κατέστρεψαν σπίτια και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου και της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο. Καλέσαμε τον Ρώσο Πρέσβη για εξηγήσεις. Οι δολοφονίες και οι καταστροφές πρέπει να σταματήσουν».

Αντίστοιχη κίνηση έγινε και στις Βρυξέλλες όπου η ΕΕ κάλεσε τον κορυφαίο διπλωμάτη της Ρωσίας για την επίθεση στο κτίριο της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ανακοίνωσε ότι μίλησε με διπλωμάτες της ΕΕ με έδρα το Κίεβο μετά την χθεσινοβραδινή ρωσική επίθεση.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα «εγκαλέσει τον Ρώσο απεσταλμένο στις Βρυξέλλες» για να διαμαρτυρηθεί για την επίθεση. Η εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής Anitta Hipper επιβεβαίωσε την είδηση. «Επιβεβαιώνω ότι θα καλέσουμε τον Ρώσο επιτετραμμένο. Αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ώστε να μπορώ να σας ενημερώσω μετά από αυτό. Αλλά το γεγονός είναι επίσης ότι καμία διπλωματική αποστολή δεν πρέπει ποτέ να γίνει στόχος δύο επιθέσεων. Αυτή είναι λοιπόν η απάντησή μας σε αυτό το ζήτημα».

Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο

Την ίδια ώρα ο αριθμός των νεκρών από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο ανέρχεται σε τουλάχιστον 17, ανάμεσά τους και 4 παιδιά. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε επίσης ένας φρουρός που εργαζόταν στο γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο. Νοσηλεύεται τραυματισμένος. Η βάση του οργανισμού στην ουκρανική πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές από έκρηξη όταν κύματα drones και πυραύλων έπληξαν το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Ρωσία από την πλευρά της ανέφερε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία χωρίς να κάνει λόγο ωστόσο για το Κίεβο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δημοσίευσε την τελευταία επιχειρησιακή του ενημέρωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στις περιοχές Σούμι, Ντόνετσκ, Ζαπορίζια, Ντνιπροπετρόφσκ, Χερσώνα και Χάρκοβο. Μεταξύ των στόχων ήταν αποθήκες πυρομαχικών και drones, καθώς και προσωρινά σημεία ανάπτυξης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι έπληξε ένα αναγνωριστικό πλοίο στον ποταμό Δούναβη και η αεράμυνά του κατέρριψε αεροσκάφη, αεροπορικές βόμβες, πυραύλους και drones. Ωστόσο δεν υπήρξε καμία αναφορά στις νυχτερινές επιθέσεις της σε κατοικημένες περιοχές του Κιέβου, όπου σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι.

Αντιδράσεις από την Ευρώπη

«Ο Πούτιν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», έγραψε σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία με σταθερές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα μετατρέψουν τη χώρα σε ατσάλινο σκαντζόχοιρο». Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι ήταν «εξοργισμένη» από την επίθεση της Ρωσίας, αποκαλώντας την «επίθεση και κατά της αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ».

{https://twitter.com/vonderleyen/status/1961047424622809157}

«Η Ρωσία έδειξε ξανά το πραγματικό της πρόσωπο χθες το βράδυ. Καταδικάζουμε τις σοβαρές επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ έχει πλέον δεχθεί πυρά μαρτυρά την αυξανόμενη σκληρότητα του ρωσικού καθεστώτος» έγραψε ο Καγκελάριος Μερτς

{https://twitter.com/bundeskanzler/status/1961053906189832382}.

Με πληροφορίες του Guardian/BBC





