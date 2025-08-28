Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Η Ρωσία «χτύπησε» κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο

Η Ρωσία «χτύπησε» κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Η πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.

Καταδίκη Φον ντερ Λάιεν για το ρωσικό χτύπημα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«'Αλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Δασμοί Τραμπ στην Ινδία: Σκληρή πίεση στον Πούτιν ή γεωπολιτικό θέατρο;

Δασμοί Τραμπ στην Ινδία: Σκληρή πίεση στον Πούτιν ή γεωπολιτικό θέατρο;

Διεθνή
Οι ΗΠΑ έτοιμες να στηρίξουν ευρωπαϊκή αεράμυνα για τη μεταπολεμική Ουκρανία - Όλο το σχέδιο

Οι ΗΠΑ έτοιμες να στηρίξουν ευρωπαϊκή αεράμυνα για τη μεταπολεμική Ουκρανία - Όλο το σχέδιο

Διεθνή
Ζελένσκι: Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες πιθανά μέρη για συνομιλίες με τον Πούτιν

Ζελένσκι: Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες πιθανά μέρη για συνομιλίες με τον Πούτιν

Διεθνή
Γούντι Άλεν: Οργή στην Ουκρανία για τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Μόσχας - Η απάντηση του σκηνοθέτη

Γούντι Άλεν: Οργή στην Ουκρανία για τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Μόσχας - Η απάντηση του σκηνοθέτη

Διεθνή

NETWORK

Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

healthstat.gr
SEEF2025: Ενεργειακή Συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο: Ένα Σημείο Καμπής για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Ε.Ε.

SEEF2025: Ενεργειακή Συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο: Ένα Σημείο Καμπής για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Ε.Ε.

ienergeia.gr
Η LG φιλοδοξεί να γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων HVAC

Η LG φιλοδοξεί να γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων HVAC

ienergeia.gr
8 καθημερινές συνήθειες για καλύτερη ψυχική υγεία

8 καθημερινές συνήθειες για καλύτερη ψυχική υγεία

healthstat.gr
ΕΜΠ και ΕΛΛΕΤ διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Κλιματική επιστήμη και πολιτική σε ένα δυναμικό τοπίο»

ΕΜΠ και ΕΛΛΕΤ διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Κλιματική επιστήμη και πολιτική σε ένα δυναμικό τοπίο»

ienergeia.gr
Τα οφέλη του θηλασμού για το μωρό και τη μητέρα

Τα οφέλη του θηλασμού για το μωρό και τη μητέρα

healthstat.gr
Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ): Η κυβέρνηση ομολογεί, αλλά δεν ενεργεί – Συνεχίζονται οι διακοπές στο αγροτικό ρεύμα

Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ): Η κυβέρνηση ομολογεί, αλλά δεν ενεργεί – Συνεχίζονται οι διακοπές στο αγροτικό ρεύμα

ienergeia.gr
Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

healthstat.gr