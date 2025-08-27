Games
Οι ΗΠΑ έτοιμες να στηρίξουν ευρωπαϊκή αεράμυνα για τη μεταπολεμική Ουκρανία - Όλο το σχέδιο

AP Photo/Jae C. Hong AP Photo/Jae C. Hong
Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες χαράσσουν μεταπολεμικό σχέδιο ασφαλείας για την Ουκρανία.

Την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να συμβάλουν σε ένα σχέδιο ασφαλείας για τη μεταπολεμική Ουκρανία με πληροφορίες, επιτήρηση και στρατηγική υποστήριξη, αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ουάσινγκτον εξετάζει την ένταξή της σε μια ευρωπαϊκής ηγεσίας «ασπίδα αεράμυνας» που θα στοχεύει στην αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων.

Δέσμευση Τραμπ στους Ευρωπαίους

Κατά την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να διαβεβαίωσε Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Αμερική θα συμμετάσχει στον συντονισμό των εγγυήσεων ασφαλείας, απαντώντας στο αίτημα του Κιέβου για προστασία της χώρας μετά τον πόλεμο.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να προσφέρει «στρατηγικά μέσα» - μεταξύ αυτών πληροφορίες επιτήρησης και ελέγχου αλλά και μέσα αεράμυνας- ώστε να ενισχύσει μια ανάπτυξη υπό ευρωπαϊκή ηγεσία.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Η αμερικανική υποστήριξη, πέραν των ήδη παραχωρημένων πυραύλων Patriot, αναμένεται να περιλαμβάνει αεροσκάφη, ραντάρ εδάφους και υλικοτεχνική βοήθεια για την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων. «Οι υπεροπικές δυνατότητες πληροφοριών και διοίκησης των ΗΠΑ θα επέτρεπαν την παρακολούθηση μιας εκεχειρίας και τον συντονισμό των δυτικών δυνάμεων», ανέφερε το πρακτορείο.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι επαναλαμβάνουν ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία.

Στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, όπως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ, εκφράζουν επιφυλάξεις για την πλήρη εμπλοκή σε εγγυήσεις ασφαλείας, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να παρασύρει τη χώρα σε νέες συγκρούσεις.

Διπλωματικές ισορροπίες και σχέδιο ειρήνης

Παράλληλα, οι δυτικές πρωτεύουσες επεξεργάζονται ένα προκαταρκτικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει:

Αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη με παρουσία ουδέτερων ειρηνευτικών δυνάμεων.

Δεύτερη γραμμή άμυνας με ουκρανικά στρατεύματα εκπαιδευμένα και εξοπλισμένα από το ΝΑΤΟ.

Τρίτη γραμμή αποτροπής υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την αμερικανική υποστήριξη σε επιτελικό ρόλο.

Παρά την πιθανή αμερικανική συνδρομή, η προοπτική ανάπτυξης στρατευμάτων παραμένει αμφιλεγόμενη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

«Ραχοκοκαλιά» του σχεδίου οι ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, τόνισε ότι κάθε χώρα του συνασπισμού θα συνεισφέρει διαφορετικά, συνδυάζοντας στρατιωτική, πολιτική και οικονομική στήριξη. «Οι ΗΠΑ μπορούν να παράσχουν τη ραχοκοκαλιά που θα καταστήσει λειτουργική την αρχιτεκτονική ασφάλειας και αποτροπής», υπογράμμισε.

Την ίδια στιγμή, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Κιθ Κέλογκ, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας βρίσκονται σε εξέλιξη και χαρακτηρίζονται «πολύπλοκες».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς ξεκαθάρισε ότι «η Ουάσινγκτον δεν μιλά για εγγυήσεις ασφαλείας μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο νυχτερινό του μήνυμα ζήτησε να επιταχυνθεί η προσπάθεια για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και πρότεινε την Τουρκία, χώρες του Κόλπου ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες να φιλοξενήσουν τις συνομιλίες με το Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν όποτε αυτές γίνουν.

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα – Περιέχουν απαγορευμένο φυτοφάρμακο

Το αναψυκτικό που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

