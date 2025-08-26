Games
Γάζα: Τουλάχιστον 64 Παλαιστίνιοι νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο από ισραηλινές επιθέσεις

Γάζα: Τουλάχιστον 64 Παλαιστίνιοι νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο από ισραηλινές επιθέσεις Φωτογραφία: AP/Jehad Alshrafi
«Πιστεύουμε ότι ζούμε τις τελευταίες μέρες μας στην Πόλη της Γάζας» λέει η Παλαιστίνια, Sara Awad.

Τουλάχιστον 64 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Τρίτη σε ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera.

Ανάμεσά τους και 13 άνθρωποι που αναζητούσαν απεγνωσμένα ιατρική βοήθεια. Η κάτοικος της Γάζας, Sara Awad, μίλησε στο Al Jazzera για τις δύσκολες επιλογές που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι καθώς ο ισραηλινός στρατός προχωρά βαθύτερα στην πόλη.

«Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δεν ξέρουν αν πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους. Πιστεύουμε ότι ζούμε τις τελευταίες μέρες μας στην Πόλη της Γάζας. Αναρωτιέμαι συνέχεια γιατί πρέπει να φύγω και να ζήσω σε μια σκηνή, ενώ το σπίτι μου είναι εδώ», είπε η Awad, προσθέτοντας ότι κάθε μέρα βλέπει παλαιστινιακές οικογένειες να μαζεύουν τα υπάρχοντά τους - παρά το γεγονός ότι δεν έχουν πού να πάνε.

«Δεν έχει νόημα να φεύγω από το σπίτι μου ενώ δεν μας φέρονται σαν ανθρώπινα όντα», είπε. «Ξεκινούν την αναγκαστική εκκένωση προς όλους τους Παλαιστίνιους της Γάζας».

Το Ισραήλ επιδιώκει να «εξαλείψει τον παλαιστινιακό λαό»

Ο Μουσταφά Μπαργούτι, γενικός γραμματέας της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, λέει ότι το Ισραήλ επιδιώκει τρεις διαδικασίες ταυτόχρονα, καθώς ο Νετανιάχου πιέζει να «αναχαρτογραφήσει» ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η πρώτη είναι μια προσπάθεια «να εξαλειφθεί ο παλαιστινιακός λαός μέσω της διεξαγωγής όχι μόνο γενοκτονίας, αλλά και εθνοκάθαρσης».

Η δεύτερη είναι μια προσπάθεια «προσάρτησης των εδαφών άλλων χωρών» στην περιοχή. «Αυτή τη στιγμή, έχουν ήδη εισβάλει σε μεγάλα τμήματα της Συρίας και του Λιβάνου, και οι προτάσεις που κάνουν, με τη βοήθεια της αμερικανικής κυβέρνησης, αφορούν στην αφαίρεση από τη Συρία οποιασδήποτε μορφής κυριαρχίας», δήλωσε ο Μπαργούτι.

Και η τρίτη διαδικασία, όπως εξηγεί, είναι η δημιουργία ισραηλινής κυριαρχίας στην περιοχή, η οποία περιλαμβάνει «οικονομική, πολιτική και ηγεμονία των υπηρεσιών πληροφοριών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Με πληροφορίες του Al Jazeera

