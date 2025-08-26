Games
Διεθνή

Τραμπ: Δεν είμαι δικτάτορας αλλά πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν

ASSOCIATED PRESS ASSOCIATED PRESS
«Είμαι κάποιος με πολλή κοινή λογική και ευφυία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες δημοσιογράφους πως σε «πολλούς» Αμερικανούς «θα άρεσε να έχουν έναν δικτάτορα», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μακράς διάρκειας, για πολλά και διάφορα ζητήματα, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, που απασχόλησαν κυρίως ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, αλλά κι οι επικρίσεις του για αντιπάλους του.

«Πολλοί λένε πως ίσως να μας άρεσε να έχουμε έναν δικτάτορα. Δεν μου αρέσουν οι δικτάτορες. Δεν είμαι δικτάτορας. Είμαι κάποιος με πολλή κοινή λογική και ευφυία», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, στον οποίο πολιτικοί αντίπαλοί του προσάπτουν παρέκκλιση στον αυταρχισμό εξαιτίας της πολιτικής του ως προς τα ζητήματα της μετανάστευσης και της δημόσιας ασφάλειας.

«Στέλνεις τον στρατό και, αντί να σε συγχαρούν, σε κατηγορούν πως επιτίθεσαι στη δημοκρατία», είπε ακόμη, αναφερόμενος στις αντιδράσεις για την απόφασή του να αναπτύξει την εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσιγκτον για επιχειρήσεις επιβολής της τάξης.

Ο κ. Τραμπ υπέγραψε, μπροστά στους δημοσιογράφους, διάταγμα που προβλέπει για οποιονδήποτε καίει σημαία των ΗΠΑ ποινή φυλάκισης, παρότι το Ανώτατο Δικαστήριο με απόφασή του το 1989 είχε αποφανθεί πως διαμαρτυρίες του είδους δεν μπορούν να διώκονται λόγω της ελευθερίας της έκφρασης, θεμελιώδους δικαιώματος εγγεγραμμένου στο Σύνταγμα.

«Αν καις σημαία, θα πηγαίνεις έναν χρόνο φυλακή, χωρίς ούτε δυνατότητα αποφυλάκισης προτού εκτίσεις ολόκληρη την ποινή σου ούτε τίποτα», επέμεινε.

Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος, που μίλαγε 80 λεπτά για ποικίλα θέματα, άσχετα μεταξύ τους, με πολλές παρεκβάσεις, ανέφερε εξάλλου πως θέλει να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου», όπως ονομαζόταν από το 1789 ως το 1949.

Σε άλλη συνάντησή του με τον Τύπο, πιο σύντομη, συμπλήρωσε: «Άμυνα, αυτό είναι πολύ αμυντικό κι εμείς θέλουμε να είμαστε επιθετικοί». Άφησε ακόμη να εννοηθεί πως δεν θεωρεί ότι απαιτείται ψηφοφορία στο Κογκρέσο για να προχωρήσει στην αλλαγή ονόματος.

Ο μεγιστάνας καταφέρθηκε εναντίον πολιτικών αντιπάλων του, ιδίως όσων τα ονόματα ακούγονται σε συζητήσεις για τον υποψήφιο των δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Χαρακτήρισε «βρομιάρη» τον δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι, τον Τζέι Μπι Πρίτσκερ, συμπληρώνοντας δηκτικά πως «πρέπει να αθλείται περισσότερο», καθώς είναι παχύσαρκος.

Από την άλλη, ο ενδιαφερόμενος, που είχε ήδη χαρακτηρίσει το σαββατοκύριακο τον πρόεδρο «δικτάτορα», συνέχισε τις σφοδρές επικρίσεις του χθες Δευτέρα στο Σικάγο, μεγαλούπολη στο στόχαστρο του κ. Τραμπ, που διαμηνύει πως ενδέχεται να αναπτύξει και εκεί την εθνοφρουρά.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να καταλάβει μια αμερικανική πόλη, να τιμωρήσει όσους διαφωνούν μαζί του και να σκοράρει πολιτικούς πόντους. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν θα δυσκολευόμασταν καθόλου να μιλήσουμε για επικίνδυνη αρπαγή εξουσίας», είπε ο κ. Πρίτσκερ, βλέποντας στον αρχηγό του κράτους «μαθητευόμενο δικτάτορα».

Στη συνέντευξη-ποταμό, ο αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε εναντίον των κυβερνητών της Καλιφόρνιας, (Γκάβιν Νιούσομ) και του Μέριλαντ (Γουές Μουρ), που αμφότεροι τον αντιμετωπίζουν με γερές δόσεις ειρωνείας μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Αναφερόμενος στο δημοκρατικό κόμμα, έκρινε πως «όλοι οι δυνητικοί υποψήφιοί του (για την προεδρία) κάνουν κακή δουλειά».

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου επανέλαβε πως το Σικάγο μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο επιχείρησης με τη συμμετοχή του στρατού και ομοσπονδιακών αστυνομικών υπηρεσιών, αμέσως μετά την Ουάσιγκτον.

Η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, υποσχέθηκε ακόμη, θα είναι «αψεγάδιαστη» όταν θα υποδεχτεί το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου το ερχόμενο καλοκαίρι, δραττόμενος της ευκαιρίας για να επιδείξει το κύπελλο της διοργάνωσης, που είναι πλέον θρονιασμένο στο Οβάλ Γραφείο.

Είναι τρόπαιο από «μασίφ χρυσό», είπε, «ξέρουν πώς να με ξεσηκώνουν!». Ο δισεκατομμυριούχος είναι γνωστός για την λατρεία του στο συγκεκριμένο πολύτιμο μέταλλο κι ευρύτερα για τη βαριά και φανταχτερή αισθητική του.

Ακόμη, σε άλλη παρέκβασή του, ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στα «μεγάλα προβλήματα» που προκαλεί ο... ασιατικός κυπρίνος, ψάρι που γενικά εισβάλλει σε οικοσυστήματα, στις Μεγάλες Λίμνες (βόρεια). Το Ιλινόι, όπου υπάγεται διοικητικά το Σικάγο, βρίσκεται σε όχθη της λίμνης Μίσιγκαν.

Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για «ψάρι πολύ βίαιο, που έρχεται από την Κίνα, τον κινεζικό κυπρίνο», και «πηδάει πάνω σε βάρκες, παντού», έχει «πολλή ενέργεια», διαβεβαιώνοντας πως το πρόβλημα αυτό θα είναι «πολύ ακριβό» να επιλυθεί και ότι «όσο δεν έχω λάβει κανένα αίτημα από αυτόν τον τύπο» (σ.σ. τον κυβερνήτη του Ιλινόι Πρίτσκερ) δεν πρόκειται «να κάνω τίποτα»

Ο ρεπουμπλικάνος έχει απειλήσει επανειλημμένα πως μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση μηχανισμούς μέσω των οποίων οι πολιτείες που κυβερνούν δημοκρατικοί εξασφαλίζουν κεφάλαια ή συνδρομή από το ομοσπονδιακό κράτος.

