Γούντι Άλεν: Οργή στην Ουκρανία για τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Μόσχας - Η απάντηση του σκηνοθέτη

Την εμφάνισή του στο φεστιβάλ καταδίκασε το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας. Ο Γούντι Άλεν ωστόσο απάντησε μέσω του Guardian λέγοντας πως «όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εντελώς άδικο. Ο πόλεμος που έχει προκαλέσει είναι φρικτός. Αλλά, ό,τι και να έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν πιστεύω ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών συζητήσεων είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε».

Ο Γούντι Άλεν εμφανίστηκε την Κυριακή στην Διεθνή Εβδομάδα Κινηματογράφου της Μόσχας, μέσω βίντεο για μια συνεδρία που παρουσίασε ο σκηνοθέτης Φίοντορ Μπονταρτσούκ, επί μακρόν πολιτικός σύμμαχος του Πούτιν και σκηνοθέτης πατριωτικών επικών ταινιών όπως το Στάλινγκραντ (2013) και η ταινία επιστημονικής φαντασίας Attraction (2017).

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα social media, το Ουκρανίκο ΥΠΕΞ ανέφερε πως «η συμμετοχή του Γούντι Άλεν στην Διεθνή Εβδομάδα Κινηματογράφου της Μόσχας είναι ντροπή και προσβολή για τη θυσία των Ουκρανών ηθοποιών και κινηματογραφιστών, που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από Ρώσους εγκληματίες πολέμου στον συνεχιζόμενο πόλεμό τους κατά της Ουκρανίας».

»Συμμετέχοντας σε ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει τους υποστηρικτές και τις φωνές του Πούτιν, ο Άλεν επιλέγει να αγνοεί τις φρικαλεότητες που διαπράττει η Ρωσία στην Ουκρανία κάθε μέρα εδώ και 11 χρόνια. Ο πολιτισμός δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για να συγκαλύπτει εγκλήματα ή να χρησιμεύει ως εργαλείο προπαγάνδας. Καταδικάζουμε έντονα την απόφαση του Γούντι Άλεν να ευλογήσει το αιματηρό φεστιβάλ της Μόσχας με την ομιλία του».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ρωσικά Μέσα, ο Γούντι Άλεν είπε ότι δεν σχεδιάζει να ταινία στη Ρωσία, απλά έχει «μόνο καλά συναισθήματα για τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη». Φέρεται επίσης να είπε ότι θαυμάζει τον ρωσικό κινηματογράφο, ξεχωρίζοντας τη λογοτεχνική μεταφορά του «Πόλεμος και Ειρήνη», σε σκηνοθεσία του πατέρα του Μπονταρτσούκ, Σεργκέι, η οποία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1969.

Περιπέτειες για τον Γούντι Άλεν

Οι δύο τελευταίες ταινίες του Άλεν έχουν γίνει με οικονομική υποστήριξη από ευρωπαϊκές πηγές: το «Φεστιβάλ Ρίφκιν στην Ισπανία», που κυκλοφόρησε το 2020, και το «Πραξικόπημα στη Γαλλία», που κυκλοφόρησε το 2023. Αυτό ακολούθησε την ακύρωση της συμφωνίας παραγωγής του με την Amazon το 2019. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης μήνυσε την Amazon και συμβιβάστηκε εξωδικαστικά. Μετά τη νομική του διαμάχη με την Amazon ακολούθησε μια ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσε η Ντίλαν Φάροου το 2014, στην οποία επανέλαβε τις καταγγελίες της ότι ο Γούντι Άλεν την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όταν ήταν 7ετών, κάτι που ο Άλεν αρνείται και για το οποίο έχει αθωωθεί μετά από δύο έρευνες.

Καλλιτεχνικά, το 2024, ο Άλεν άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να συνταξιοδοτηθεί. «Όλος ο ρομαντισμός της δημιουργίας ταινιών έχει χαθεί» είπε.





