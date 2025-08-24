Games
Βήματα προόδου από την Ρωσία «βλέπουν» οι ΗΠΑ: Οι δύο κινήσεις του Πούτιν

Βήματα προόδου από την Ρωσία «βλέπουν» οι ΗΠΑ: Οι δύο κινήσεις του Πούτιν Φωτογραφία: AP/Julia Demaree Nikhinson
Ποιες είναι οι «σημαντικές παραχωρήσεις» του Ρώσου προέδρου.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς υποστήριξε σήμερα ότι η Ρωσία έκανε «σημαντικές παραχωρήσεις» προς μια διαπραγματευτική λύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου στην Αλάσκα, όντας βέβαιος ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, παρά την έλλειψη σαφών βημάτων προς τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press with Kristen Welker» του NBC, δήλωσε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, παρείχε τις εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία για την προστασία της από μελλοντικές επιθέσεις της Ρωσίας.

«Νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν κάνει σημαντικές παραχωρήσεις στον Πρόεδρο Τραμπ για πρώτη φορά σε τρειάμισι χρόνια από την έναρξη της σύγκρουσης. Έχουν αναγνωρίσει ότι δε θα καταφέρουν να εγκαταστήσουν ένα καθεστώς μαριονέτας στο Κίεβο. Αυτό ήταν, φυσικά, ένα σημαντικό αίτημα στην αρχή. Και, το σημαντικότερο, έχουν αναγνωρίσει ότι θα υπάρξουν κάποιες εγγυήσεις ασφάλειας για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή, ότι μια ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να είναι οι εγγυητές της ασφάλειας της Ουκρανίας.

Οι απειλές Τραμπ

Την Παρασκευή, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή του να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία εάν δεν υπάρξει πρόοδος προς μια ειρηνική λύση στην Ουκρανία μέσα σε δύο εβδομάδες, εκφράζοντας την απογοήτευσή του προς τη Μόσχα.

Ο Βανς δήλωσε ότι οι κυρώσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση, αναγνωρίζοντας ότι αυτές είναι απίθανο να ωθήσουν τη Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία.

Ακόμη, ο Βανς επεσήμανε την ανακοίνωση του Τραμπ αυτό το μήνα για επιπλέον δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα ως τιμωρία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί ως το είδος της οικονομικής πίεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη ειρήνης.

«Προσπάθησε να καταστήσει σαφές ότι η Ρωσία μπορεί να επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία αν σταματήσει τις δολοφονίες, αλλά θα συνεχίσει να είναι απομονωμένη αν δε σταματήσει τις δολοφονίες», τόνισε ο Βανς.

