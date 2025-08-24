Games
Washington Post: Το Πεντάγωνο σχεδιάζει ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο

Washington Post: Το Πεντάγωνο σχεδιάζει ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο Φωτογραφία: Unsplash
Οι σχεδιασμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν διάφορες «επιλογές».

Το αμερικανικό Πεντάγωνο καταρτίζει εδώ κι εβδομάδες σχεδιασμούς για την ανάπτυξη μονάδων των ενόπλων δυνάμεων στο Σικάγο (Ιλινόι, μεσοδυτικά), καθώς ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί να παταχθούν το έγκλημα, η αστεγία κι η παράτυπη μετανάστευση, ανέφερε χθες Σάββατο η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στον κρατικό μηχανισμό ενήμερες σχετικά.

Οι σχεδιασμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν διάφορες «επιλογές», ανάμεσά τους την ανάπτυξη τουλάχιστον μερικών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς, κι η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει εντός εβδομάδων, πιθανόν τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε η εφημερίδα.

