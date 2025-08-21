Games
Γενέθλια για τη γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο – Έκλεισε τα 116

Γενέθλια για τη γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο – Έκλεισε τα 116 Φωτογραφία: Unsplash/ Hunt Han
Η Έθελ Κάτερχαμ είναι η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο και σήμερα γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της.

Η Έθελ Κάτερχαμ, γιόρτασε για ακόμη μια φορά τα γενέθλιά της, ενώ πλέον έχει και τον τίτλο της γηραιότερης γυναίκας στον κόσμο. Συγκεκριμένα, σήμερα, 21 Αυγούστου 2025, η Έθελ, «έκλεισε» τα 116 της χρόνια, καθώς είναι γεννημένη σαν σήμερα, το 1909.

Η ίδια λοιπόν, θεωρείται ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο και επίσημα από τον φετινό Απρίλιο, ύστερα από τον θάνατο της μοναχής Ίνα Καναμπάρο Λούκας, μιας αδελφής με καταγωγή από την Βραζιλία. Η Έθελ Κάτερχαμ λοιπόν, γεννήθηκε στο Σίπτον Μπέλινγκερ του Χαμσάιρ, όταν προθυπουργός ήταν ο Χέρμπερτ Άσκουιθ. Ταυτόχρονα η είναι η τελευταία επιζώσα υπήκοος του Εδουάρδου Ζ, ο οποίος πέθανε στις 6 Μαΐου 1910 και εντούτοις, η ίδια, γεννήθηκε μόλις πέντε χρόνια πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ υπήρξε η δεύτερη νεότερη κόρη, ανάμεσα σε οκτώ αδέλφια.

Γενέθλια για τη γηραιότερη γυναίκα του κόσμου

Στο σήμερα, η Έθελ Κάτερχαμ, θα γιορτάσει τα γενέθλιά της, στον οίκο ευγηρίας όπου διαμένει στο Λάιτγουοτερ του Σάρεϊ. Στο πλευρό της μάλιστα, βρίσκονται τα αγαπημένα της πρόσωπα και η οικογένειά της. Όπως μάλιστα αναγράφεται και στο The Guardian ένας εκπρόσωπος του γηροκομείου δήλωσε: «Η Έθελ και η οικογένειά της είναι πολύ ευγνώμονες για όλα τα καλά μηνύματα και το ενδιαφέρον που της δείξατε καθώς γιορτάζει τα 116α γενέθλιά της φέτος».

Παρ’ όλα αυτά η ίδια, για ακόμη μια φορά επέλεξε να μην δώσει κάποια σχετική συνέντευξη με την τελευταία της να χρονολογείται το 2020 στο BBC.

«Η Έθελ επέλεξε για άλλη μια φορά να μην δώσει συνεντεύξεις, προτιμώντας να περάσει την ημέρα ήσυχα με την οικογένειά της, ώστε να την απολαύσει με τον δικό της ρυθμό. Ο βασιλιάς μπορεί να είναι η μόνη της παραχώρηση, όπως είναι κατανοητό. Σας ευχαριστώ και πάλι για τις θερμές σας ευχές σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του οίκου που διαμένει η Έθελ.

Σε αυτό το σημείο μάλιστα, να σημειωθεί πως το περασμένο έτος, ο Βασιλιάς Κάρολος έστειλε στην Έθελ Κάτερχαμ, κάρτα, με σκοπό να σηματοδοτήσει τα 115α γενέθλιά της.

Σχετικά δε με τα όσα έχουν γίνει γνωστά σε σχέση με τη ζωή της, η Έθελ, έχει «χάσει» τον σύζυγό της, Νόρμαν, για περισσότερο από πενήντα χρόνια, το 1976. Η γνωριμία του ζευγαριού, όπως σημειώνεται από την Ομάδα Έρευνας Γεροντολογίας, έγινε το 1931 και μαζί απόκτησαν δύο παιδιά.

Τέλος, να υπενθυμιστεί, πως σύμφωνα με τις καταγραφές του Ρεκόρ Γκίνες, τον τίτλο για τον γηραιότερο άνθρωπο στην ιστορία, κατέχει η Γαλλίδα Ζαν Καλμάν, που έζησε 122 χρόνια και 164 ημέρες.

{https://x.com/ABC/status/1958483092139626731}

