Μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας, η ηλικιωμένη δεν άντεξε και έφυγε από τη ζωή.

Θύμα άγριας κακοποίησης φέρεται πως έπεσε μία γυναίκα 89 χρόνων μέσα στο γηροκομείο στα βόρεια προάστια της Αττικής όπου φιλοξενούνταν.

Ο εγγονός της κατήγγειλε πως η αγαπημένη γιαγιά του μπήκε υγιέστατη στο γηροκομείο αλλά λίγο μετά την παρέλαβε μελανιασμένη με σπασμένα πλευρά και χωρίς οξυγόνο.

Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA λέγοντας πως ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι η 89χρονη είχε δεχθεί άγρια κακοποίηση. Οι εργαζόμενοι ωστόσο του γηροκομείο ενημέρωσαν την οικογένειά της πως έπεσε και χτύπησε.

«Η κατάσταση της υγείας της ήταν σαν έναν φυσιολογικό άνθρωπο, έπαιρνε την αγωγή της, καταλάβαινε τα πάντα, γνώριζε ανθρώπους. 1.000€ τον μήνα έδινε, σημειωτέον ότι η σύνταξη της γιαγιάς ήταν γύρω στα 850€ και τα υπόλοιπα θα τα έβαζα εγώ. Καταντήσαμε να βλέπουμε τη γιαγιά ετοιμοθάνατη, τουμπανιασμένη, με 87 οξυγόνο και λέω γιατί δεν έχω ενημερωθεί. Μου είπαν “η γιαγιά έπεσε”. Λέω “πώς έπεσε”; Βλέπετε τη γιαγιά εδώ ότι είναι χτυπημένη. Το αριστερό πόδι κάτω είναι πατημένη, μαυρισμένο. Πιρουέτες έκανε η γιαγιά κι έπεσε;», ανέφερε ο εγγονός της ηλικιωμένης.

«Έβλεπα λίγο τα ποδαράκια της μαυρισμένα. Λέει έπεσε. Βαριανάσαινε η γυναίκα, η κοιλιά της πάρα πολύ φουσκωμένη. Ήταν πολύ μαυρισμένα τα πόδια της και τα πλευρά της», αναφέρει οικογενειακή φίλη της ηλικιωμένης.

«Η γιαγιά σήμερα θα ζούσε»

Όπως κατήγγειλε ο εγγονός της, όταν πλέον οι αρμόδιοι του γηροκομείου ενημέρωσαν την οικογένειά της για την κατάσταση της υγείας της, η 89χρονη ήταν μελανιασμένη, με σπασμένα πλευρά και χωρίς οξυγόνο.

«Εκεί που εγώ έμεινα ενεός, γυρνάει ο γιατρός και μου λέει ότι η γιαγιά έχει παραπάνω από 5 – 6 σπασμένα πλευρά. Αυτό δημιούργησε μία θλάση στον πνεύμονα, δημιούργησε πρόβλημα στην αναπνοή, το πόδι ήταν σπασμένο και έτσι μπήκαμε στην πανεπιστημιακή κλινική όπου η γιαγιά άντεξε εκεί έναν ολόκληρο μήνα».

Όταν οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασής της, την απομάκρυναν από το συγκεκριμένο γηροκομείο. Σύμφωνα με τους γιατρούς, όμως, η ηλικιωμένη είχε ήδη πάρει την κάτω βόλτα.

«Το στρώμα ήταν έξω στο μπαλκόνι και κοιμόταν σε ένα βρόμικο με ακαθαρσίες αφρολέξ. Μαυρισμένα όλα τα πλευρά της, το μπράτσο της μαυρισμένο. Το προσωπάκι της μαυρισμένο και η γυναίκα δεν μπορούσε να κουνηθεί καθόλου. Θα ζούσε 100%. Η γυναίκα δεν έπασχε από τίποτα. Ήταν πιο υγιής από μένα», ανέφερε οικογενειακή φίλη της ηλικιωμένης.

«Αυτά είναι από κακοποίηση, μου λέγανε. Για αυτό και πήγε και ο ιατροδικαστής. Γιατί είναι οφθαλμοφανές ότι η γιαγιά δεν έπεσε. Όταν ένας άνθρωπος πέφτει, δεν μπορεί να είναι πατημένο το πόδι του πάνω στο κουτεπιέ. Η όλη κατάσταση εκεί έχει να κάνει με ‘ξέπλυμα’ ανθρώπων. Εγώ ζητάω δικαίωση για την ψυχή της γιαγιάς να μπορέσω να ηρεμήσω κι εγώ ο ίδιος, και πολύ περισσότερο ζητάω να μην ξανά γίνει αυτό σε κάποιον άλλον άνθρωπο», ανέφερε ο εγγονός της.

Η 89χρονη κυρία Μαρία «κατέληξε» λίγες ημέρες αργότερα στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Συγγενείς και φίλοι θεωρούν τον θάνατό της άδικο και είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να δικαιωθεί η μνήμη και η ψυχή της.