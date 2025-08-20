Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

«Φωνές της Ανθρωπιάς»: η νέα καμπάνια της ΕΕ αφιερωμένη στην ανθρωπιστική βοήθεια

«Φωνές της Ανθρωπιάς»: η νέα καμπάνια της ΕΕ αφιερωμένη στην ανθρωπιστική βοήθεια
Η καμπάνια έχει σχεδιαστεί με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης, της υπερηφάνειας και της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, με έμφαση στις ηλικίες 20–40 ετών, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ανθρώπινο παράγοντα και τις αξίες πίσω από το ανθρωπιστικό έργο της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λανσάρει μια νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης, με τίτλο «Φωνές της Ανθρωπιάς». Μέσα από αυτή προβάλλει τον καταλυτικό της ρόλο στη χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως και αναδεικνύει τις βασικές αρχές που διέπουν την ανταπόκρισή της σε κρίσεις: την ανθρωπιά, την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία.

Καθώς οι ανθρωπιστικές ανάγκες παγκοσμίως αυξάνονται διαρκώς, με περισσότερους από 300 εκατομμύρια ανθρώπους να χρήζουν επείγουσας βοήθειας το 2025, η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της. Παρέχει βοήθεια πάντα με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες κάθε κρίσης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Η καμπάνια έχει σχεδιαστεί με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης, της υπερηφάνειας και της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, με έμφαση στις ηλικίες 20–40 ετών, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ανθρώπινο παράγοντα και τις αξίες πίσω από το ανθρωπιστικό έργο της ΕΕ.

voices_of_humanity_2_18551.jpeg

«Με αυτή την καμπάνια, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ. Δεν πρόκειται για αφηρημένες αξίες. Αντιθέτως, αποτελούν θεμέλιους λίθους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ενδυνάμωση κάθε δράσης και τη διασφάλιση ότι η βοήθεια φτάνει σε αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη», δήλωσε ο Ζαχαρίας Γιακουμής, Επικεφαλής Επικοινωνιών στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ε.Ε.

voices_of_humanity_5_101c7.jpeg

Η καμπάνια «Φωνές της Ανθρωπιάς» αναδεικνύει εμπειρίες ανθρώπων που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και παρουσιάζει ιστορίες από το πεδίο, μέσα από ντοκιμαντέρ, αφηγήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίες με influencers. Το μήνυμα είναι σαφές: κάθε ανθρωπιστική δράση διέπεται από τη δέσμευση για σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ακόμα και στις πιο δύσκολες κρίσεις παγκοσμίως.

voices_of_humanity_4_98983.jpg

Η αφήγηση της καμπάνιας μάς μεταφέρει στην καθημερινότητα τριών εργαζομένων που συμμετέχουν στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστηρίζονται από την ΕΕ: στη Γάζα, στην Ουκρανία και σε έναν οικισμό Σουδανών προσφύγων στην Ουγκάντα. Μέσα από τις δικές τους ιστορίες, αποκαλύπτεται μια ανθρώπινη ματιά στο έργο που επιτελείται σε περιβάλλοντα γεμάτα προκλήσεις και κινδύνους.

Η καμπάνια, η οποία θα διαρκέσει από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2025, υλοποιείται σε δέκα κράτη μέλη της ΕΕ: Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία.

voices_of_humanity_3_ad769.jpeg

Η έναρξη της καμπάνιας συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Βοήθειας (19 Αυγούστου) – μια συμβολική στιγμή για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον παγκόσμιο ανθρωπιστικό ρόλο της ΕΕ και για την αναγνώριση της αφοσίωσης των ανθρωπιστικών εργαζομένων παγκοσμίως.

Υλικό για τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων οπτικού υλικού, infographics και εγκεκριμένων δηλώσεων, διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια «Φωνές της Ανθρωπιάς»: https://europa.eu/!Mjpctj

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Η Κύπρος απέστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Η Κύπρος απέστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Διεθνή
ΟΗΕ: Τουλάχιστον 1.760 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τα τέλη Μαΐου στη Γάζα

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 1.760 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τα τέλη Μαΐου στη Γάζα

Διεθνή
Γάζα: Φορτηγό με τρόφιμα ανατράπηκε μέσα στο πλήθος - Νεκροί και τραυματίες

Γάζα: Φορτηγό με τρόφιμα ανατράπηκε μέσα στο πλήθος - Νεκροί και τραυματίες

Διεθνή
Το Βερολίνο καλεί το Ισραήλ να συνεχίσει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Βερολίνο καλεί το Ισραήλ να συνεχίσει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας

Διεθνή

NETWORK

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr

Οι 10 τροφές που εξισορροπούν τις ορμόνες στις γυναίκες

healthstat.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

healthstat.gr
Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

healthstat.gr
Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένετε τις φράουλες πριν τις βάλετε στο ψυγείο

Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένετε τις φράουλες πριν τις βάλετε στο ψυγείο

healthstat.gr