Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Εγγυήσεις ασφαλείας ή ρίσκο πολέμου; Το μέλλον της Ουκρανίας

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Τι αναφέρει άρθρο του BBC για τις εγγυήσεις ασφαλείας για τον Ζελένσκι.

Μετά τις ιστορικές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του «εργάζονται ήδη πάνω στο ουσιαστικό περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας».

Την ίδια ώρα, ο Σερ Κιρ Στάρμερ προήδρευσε σε διαδικτυακή σύνοδο κρατών που εμφανίζονται έτοιμα να στηρίξουν την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία – μιας πρωτοβουλίας που έχει χαρακτηριστεί ως «Συμμαχία των Προθύμων».

Παράλληλα, το Λονδίνο έστειλε στην Ουάσινγκτον τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, ναύαρχο Σερ Τόνι Ράντακιν, προκειμένου να συζητηθούν οι δυνατότητες αμερικανικής συνδρομής. Είναι προφανές ότι οι διεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Ειρήνη στην Ουκρανία για να… μπω στον παράδεισο

Τραμπ: Ειρήνη στην Ουκρανία για να… μπω στον παράδεισο

Διεθνή

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: Τι σημαίνουν στην πράξη οι περίφημες «εγγυήσεις ασφαλείας»;

Το φάσμα των επιλογών είναι ευρύ, από την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων μέχρι την απειλή επιβολής βαριών οικονομικών κυρώσεων, όπως περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Αυτό που η Ουκρανία ζητά αλλά δεν πρόκειται να λάβει σύντομα είναι η ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει την αντίθεσή του, ενώ και άλλες χώρες–μέλη, όπως η Σλοβακία, βλέπουν μια τέτοια προοπτική ως επικίνδυνη, αφού θα μπορούσε να οδηγήσει τη Συμμαχία σε άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία.

Ωστόσο, μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, η Ουκρανία θα χρειαστεί στιβαρές διαβεβαιώσεις για να αποτραπεί μια νέα ρωσική επίθεση. Για τον λόγο αυτό, Στάρμερ και Μακρόν έχουν δημιουργήσει έναν συνασπισμό άνω των 30 χωρών, με στόχο την παροχή διεθνούς στήριξης και εγγυήσεων.

Πιθανά σενάρια

Πιθανές μορφές προστασίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την επιτήρηση του ουκρανικού εναέριου χώρου, με αμερικανικά και συμμαχικά αεροσκάφη να επιχειρούν από βάσεις στην Πολωνία ή τη Ρουμανία. Ωστόσο, για να έχει ουσία ένα τέτοιο μέτρο, θα πρέπει να υπάρξουν σαφείς κανόνες εμπλοκής – διαφορετικά κινδυνεύει να μείνει σε επίπεδο συμβολισμού.

Αντίστοιχα, στη Μαύρη Θάλασσα, οι δυτικοί σύμμαχοι θα μπορούσαν να περιορίσουν τις κινήσεις του ρωσικού στόλου και να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα ουκρανικά λιμάνια, όπως της Οδησσού. Στην ξηρά, όμως, το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο: η Ουκρανία είναι τεράστια χώρα και η σημερινή γραμμή του μετώπου ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα. Είναι αδύνατο για τη «Συμμαχία των Προθύμων» να αναπτύξει αρκετές δυνάμεις ώστε να τη διασφαλίσει, ακόμη κι αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το αποδεχόταν – κάτι εξαιρετικά απίθανο.

Το Κρεμλίνο έχει καταστήσει σαφές ότι απορρίπτει οποιαδήποτε παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Επομένως, η στρατιωτική βοήθεια αναμένεται να περιοριστεί σε εκπαίδευση, πληροφορίες, επιμελητειακή υποστήριξη και συνεχή προμήθεια οπλισμού.

Η Ρωσία και ρόλος των ΗΠΑ

Παραμένει, πάντως, το ερώτημα για το ποια «εγγύηση ασφαλείας» θα ήταν διατεθειμένη να αποδεχθεί η Μόσχα. Ορισμένοι εκτιμούν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να δεχτεί κάποιας μορφής αμερικανική διαβεβαίωση με αντάλλαγμα την αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών και τον αποκλεισμό της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ.

Σε κάθε περίπτωση, καμία χώρα της Συμμαχίας δεν προτίθεται να στείλει στρατό στην Ουκρανία κόντρα στη βούληση της Ρωσίας – κανείς δεν θέλει να προκαλέσει μια παγκόσμια σύρραξη.

Η ουσιαστική παράμετρος είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη σύνοδο της Αλάσκας, ο Τραμπ δεσμεύθηκε για αμερικανική εμπλοκή, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν θα σταλούν δυνάμεις στο έδαφος. Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προσδοκούν τουλάχιστον μια σταθερή δέσμευση ότι η Ουάσιγκτον θα χρησιμοποιήσει την αεροπορική της ισχύ αν η Ρωσία παραβιάσει την ειρήνη. Παρ’ όλα αυτά, η ασυνέπεια του Τραμπ στο ζήτημα δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.

Πρώην και εν ενεργεία στρατιωτικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το αν οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά την υπόθεση. Ο απόστρατος αντιστράτηγος Μπεν Χότζες τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν καμία αυταπάτη για τον ρόλο του Πούτιν, αλλά ανησυχούν για την απροθυμία του Τραμπ να τον κατονομάσει ως επιτιθέμενο.

Αυτό είναι και το παράδοξο των εγγυήσεων: πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές ώστε να αποτρέπουν τη Μόσχα, αλλά όχι τόσο ώστε να προκαλούν την οργή της. Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Σερ Μπεν Γουάλας, σχολίασε ότι η Δύση δεν έχει δείξει την απαραίτητη αποφασιστικότητα, ενώ ο αναλυτής του RUSI, Έντουαρντ Άρνολντ, επισήμανε ότι ο Συνασπισμός των Προθύμων παραμένει περισσότερο μια πολιτική παρά μια στρατιωτική δομή. «Οι επόμενοι δύο μήνες θα κρίνουν», είπε, «αν υπάρχει πραγματική βούληση για πολιτικό ρίσκο».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τα 4 καλύτερα κατεψυγμένα λαχανικά για ρύθμιση του σακχάρου

Τα 4 καλύτερα κατεψυγμένα λαχανικά για ρύθμιση του σακχάρου

Τα μεσογειακά βότανα που έχουν ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες

Τα μεσογειακά βότανα που έχουν ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Τραμπ: Ειρήνη στην Ουκρανία για να… μπω στον παράδεισο

Τραμπ: Ειρήνη στην Ουκρανία για να… μπω στον παράδεισο

Διεθνή
Επικοινωνία Ρούτε - Ερντογάν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Επικοινωνία Ρούτε - Ερντογάν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Διεθνή
Πόσο θα περιμένει ο Τραμπ τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι; Θρίλερ με την απάντηση του Λευκού Οίκου

Πόσο θα περιμένει ο Τραμπ τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι; Θρίλερ με την απάντηση του Λευκού Οίκου

Διεθνή
Αριστερός ρεαλισμός;

Αριστερός ρεαλισμός;

Opinions

NETWORK

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάγια θέση της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάγια θέση της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων

ienergeia.gr
Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

healthstat.gr
Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

healthstat.gr
Μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν πυρκαγιά σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια της Οδησσού

Μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν πυρκαγιά σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια της Οδησσού

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Τα «δωράκια» από τη ΔΕΘ θα τα «φάνε» πάλι φόροι και ακρίβεια

Γιάννης Τριήρης: Τα «δωράκια» από τη ΔΕΘ θα τα «φάνε» πάλι φόροι και ακρίβεια

ienergeia.gr
Η συνταγή του Χάρβαρντ για ένα υγιεινό δείπνο – Έτοιμη σε 15 λεπτά

Η συνταγή του Χάρβαρντ για ένα υγιεινό δείπνο – Έτοιμη σε 15 λεπτά

healthstat.gr
Τα λάθη που κάνουμε όλοι όταν στεγνώνουμε και χτενίζουμε τα μαλλιά μας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Τα λάθη που κάνουμε όλοι όταν στεγνώνουμε και χτενίζουμε τα μαλλιά μας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Δήμος Λαυρεωτικής: Μήνυση κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τα αίτια που οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς

Δήμος Λαυρεωτικής: Μήνυση κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τα αίτια που οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς

ienergeia.gr