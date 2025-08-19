Games
H πρώην επίτροπος της ΕΕ, Μαργκρέτε Βεστάγκερ έχει πλέον τη δική της σειρά παπουτσιών (Βίντεο)

Η Μαργκρέτε Βεστάγκερ τόλμησε κάτι που στην Ελλάδα θα ήταν τουλάχιστον «ατιμωτικό»: μια πολιτικός να λανσάρει σειρά δικών της παπουτσιών.

Η πρώην επίτροπος της ΕΕ, Μαργκρέτε Βεστάγκερ μετά από δύο θητείες στις Βρυξέλλες, δημιούργησε τη δική της σειρά παπουτσιών, την οποία μάλιστα λανσάρει και η ίδια ως μοντέλο.

Η 57χρονη Δανή πολιτικός υπηρέτησε δύο θητείες στις Βρυξέλλες ως επικεφαλής της ευρωπαϊκής αρχής ανταγωνισμού αλλά πέρυσι δεν προτάθηκε για τρίτη φορά.

Ωστόσο αυτό δεν την πτόησε και στράφηκε προς άλλες πιο ανταγωνιστικές αγορές: αυτή της μόδας.

Το Margrethe Boot είναι η δική της γραμμή, και αφίσες με την ίδια να τα διαφημίζει εμφανίστηκαν σε όλη την Κοπεγχάγη. Η μπότα διατίθεται σε καφέ, μπορντό και μαύρο χρώμα, και ένα ζευγάρι κοστίζει 3.100 δανέζικες κορώνες, περίπου δηλαδή 415 ευρώ.

«Με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε το Margrethe Boot. Πήρε το όνομά του από την Margrethe Vestager, Δανή πολιτικό και Επίτροπο Ανταγωνισμού της ΕΕ, γνωστή για την αιχμηρή ευφυΐα και την ασυμβίβαστη προσέγγισή της. Δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής σε εκείνη και σε όλες τις γυναίκες που βγαίνουν μπροστά όταν η ευθύνη είναι μεγαλύτερη» αναφέρει η εταιρεία roccamore.

Η Βεστάγκερ επί μία δεκαετία ήταν ο τσάρος της ΕΕ για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και πριν από αυτό ήταν αναπληρώτρια πρωθυπουργός και ηγέτης του Σοσιαλφιλελεύθερου Κόμματος της Δανίας.

Με πληροφορίες του Politico

