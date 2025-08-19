Games
Φινλανδός βουλευτής αυτοκτόνησε μέσα στο Κοινοβούλιο

Φινλανδός βουλευτής αυτοκτόνησε μέσα στο Κοινοβούλιο
Ένας Φινλανδός βουλευτής εντοπίστηκε νεκρός στο Κοινοβούλιο του Ελσίνκι, με διεθνή μέσα ενημέρωσης να αποδίδουν τον θάνατό του σε αυτοκτονία.

Σύμφωνα με το φινλανδικό μέσο iltalehti.fi, στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας, η αστυνομία και η πυροσβεστική, όπως δήλωσε ο διευθυντής ασφαλείας του Κοινοβουλίου, Aaro Toivonen.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός Yle μετέδωσε ότι ο εκλιπών είναι ο βουλευτής Έμελι Πέλτονεν, με την κοινοβουλευτική ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών να εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς την οικογένειά του.

Η πρόεδρος της ομάδας, Τίτι Τουπούραινεν, χαρακτήρισε τον θάνατο του Πέλτονεν «βαθιά σοκαριστικό», σημειώνοντας:
«Ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της κοινότητάς μας και η απώλειά του θα είναι μεγάλη. Η ζωή του τελείωσε πρόωρα. Συμμεριζόμαστε τον πόνο της οικογένειάς του και τους ευχόμαστε δύναμη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Petteri Orpo, χωρίς να κατονομάσει τον βουλευτή. «Πριν από λίγο λάβαμε μια πραγματικά συγκλονιστική είδηση από το κοινοβούλιο, τον κοινό μας χώρο εργασίας. Ένας από τους συναδέλφους μας πέθανε εντός των εγκαταστάσεων. Είναι μια βαθιά θλιβερή στιγμή», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι εργασίες του κοινοβουλίου θα ανασταλούν ως ένδειξη πένθους, προσθέτοντας: «Στέλνουμε τη δύναμη και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια, τους αγαπημένους και τους συναδέλφους του. Η απώλεια αυτή μας συγκινεί όλους».

Το Κοινοβούλιο βρίσκεται ήδη σε θερινή διακοπή, με τους βουλευτές να επιστρέφουν στις 2 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα φινλανδικά μέσα, το σώμα του Πέλτονεν βρέθηκε περίπου στις 11 το πρωί (τοπική ώρα). Έξω από το κτίριο, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες.

