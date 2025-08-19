Games
Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία: Στάχτη 300.000 στρέμματα μέσα σε ένα 24ωρο

AP Photo/Pablo Garcia AP Photo/Pablo Garcia
Οι μεγάλες πυρκαγιές πλήττουν εδώ και περίπου δέκα μέρες επαρχίες της Ισπανίας.

Οι πυρκαγιές στη δυτική Ισπανία έκαψαν επιπλέον 300.000 στρέμματα σε ένα 24ωρο, σύμφωνα με τα δορυφορικά στοιχεία του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, μολονότι η υποχώρηση του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα για πολλές μέρες δίνει ελπίδες για βελτίωση της κατάστασης.

Γύρω στα 3.730.000 στρέμματα είχαν καεί ως σήμερα το πρωί από την αρχή της χρονιάς στην Ισπανία, δηλαδή 300.000 περισσότερα από χθες, Δευτέρα, ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), το οποίο χρησιμοποιεί τα στοιχεία του Copernicus.

Από το 2006 που άρχισε να συλλέγει δεδομένα το EFFIS, φέτος είναι η χειρότερη χρονιά για την Ισπανία όσον αφορά τις εκτάσεις που έχουν καεί από τις φλόγες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2022, όταν οι καμένες εκτάσεις ανέρχονταν σε 3.060.000 στρέμματα.

Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης αυτής κάηκε στις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν εδώ και περίπου δέκα μέρες τις επαρχίες Θαμόρα και Καστίλλη και Λεόν, στη βορειοδυτική Ισπανία, την Ουρένσε στη Γαλικία, επίσης στη βορειοδυτική Ισπανία, και την επαρχία Κάθερες στην Εξτρεμαδούρα, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από δεκάδες χωριά, δεκάδες δρόμοι αποκλείστηκαν ενώ διακόπηκαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Γαλικία.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται σήμερα να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές στη Θαμόρα και την Κάθερες.

Μολονότι η κατάσβεση των πυρκαγιών αυτών θα χρειαστεί ακόμη χρόνο, το τέλος χθες, Δευτέρα, του κύματος καύσωνα που αντιμετωπίζει η Ισπανία για 16 μέρες δίνει ελπίδες για βελτίωση της κατάστασης.

Η αλλαγή αυτή του καιρού θα φέρει «μείωση 10 με 12 βαθμών των μέγιστων θερμοκρασιών, κάτι στο οποίο αναμένεται επίσης να προστεθεί η άνοδος των δεικτών υγρασίας», δήλωσε ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης στην Καστίλλη και Λεόν, ο Νίκανορ Σεν, στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVE.

Αυτό «θα διευκολύνει και θα βελτιώσει τις συνθήκες» για να «τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές αυτές», πρόσθεσε.

