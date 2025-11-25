Θα παρουσιαστεί ο απολογισμός της Αντιπυρικής Περιόδου 2025, με στοιχεία για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις 17:00 το απόγευμα θα παρουσιάσει τα έργα του συστήματος ΑΙΓΙΣ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και τον απολογισμό της Αντιπυρικής Περιόδου 2025.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν οι σημαντικές παρεμβάσεις και τα καινοτόμα έργα του ΑΙΓΙΣ που στοχεύουν στη βελτίωση της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας της χώρας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων. Τα έργα αυτά ενισχύουν τη συντονισμένη δράση των φορέων Πολιτικής Προστασίας και προάγουν την ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί ο απολογισμός της Αντιπυρικής Περιόδου 2025, με στοιχεία για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει αναφορά σε επιτυχείς επιχειρήσεις κατάσβεσης, καινοτόμες δράσεις πρόληψης και συνεργασίες με τοπικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν βραβεύσεις εκπροσώπων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, σε αναγνώριση της πολύτιμης συμβολής τους στην προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι βραβεύσεις αυτές αποτυπώνουν τη σημασία της συνεργασίας, της αφοσίωσης και της αποτελεσματικής δράσης όλων των εμπλεκομένων φορέων σε περιπτώσεις κρίσης.

Δείτε LIVE την εκδήλωση

{https://www.youtube.com/watch?v=WC6Pvf-5PL8}