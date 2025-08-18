Ο χάρτης που έδειξε ο Τραμπ στον Ζελένσκι

«Θα τον πάρω μαζί μου» είπε ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Τον χάρτη της Ουκρανίας που έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έφερε στο φως το BBC.

Ειδικότερα, ο Anthony Zurcher ανταποκριτής του BBC, τράβηξε ένα καρέ στο Οβάλ Γραφείο με τον χάρτη της Ουκρανίας και των περιοχών που θέλει ο Πούτιν. Το ανατολικό τμήμα της χώρας, με ροζ χρώμα, απεικόνιζε την περιοχή που ελέγχουν επί του παρόντος οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και είναι περίπου το 20% της χώρας.

Ουσιαστικά είναι μια… ψυχρή υπενθύμιση για τους Ουκρανούς, αλλά και να αυξηθεί η πίεση στον Ζελένσκι να ανταλλάξει κάποια τμήματα της χώρας του με ειρήνη.

{https://x.com/Scavino47/status/1957518905066549314}

Δείτε το σχετικό βίντεο