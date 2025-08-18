Games
Διεθνή

Ο Τραμπ βγήκε μόνο για τον Ζελένσκι - Ποια είναι η γυναίκα που υποδέχθηκε τους άλλους ηγέτες (Εικόνες και Βίντεο)

Ο Τραμπ βγήκε μόνο για τον Ζελένσκι - Ποια είναι η γυναίκα που υποδέχθηκε τους άλλους ηγέτες (Εικόνες και Βίντεο) Φωτογραφία: AP Photo/Jacquelyn Martin
Ήταν και στην Αλάσκα, για τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν.

Όταν άρχισαν να καταφθάνουν οι ηγέτες στον Λευκό Οίκο, για την ιστορική συνάντηση με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν τους υποδεχόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά μια συνεργάτιδά του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βγήκε έξω μόνο για να υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έφτασε τελευταίος. Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας αντάλλαξαν χειραψία, χαμογέλασαν και χαιρέτισαν τα ΜΜΕ.

trump_19c1a.jpg

{https://x.com/SkyNews/status/1957493686259904848}

Νωρίτερα, έξω από τον Λευκό Οίκο στεκόταν μία γυναίκα και ήταν εκείνη που υποδέχθηκε τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Πρόκειται για την Μόνικα Κρόουλι, που αντάλλαξε χειραψία και οδήγησε εντός του Λευκού Οίκου τους Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Αλεξάντερ Στουμπ, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Μαρκ Ρούτε και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

meloni_0eebb.jpg

merz_5727b.jpg

macron_deafb.jpg

leyen_8d0bb.jpg

stubb_ee489.jpg

rutte_91005.jpg

Η 56χρονη είναι η επικεφαλής πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου, από τον περασμένο Μάιο. Υπήρξε σχολιάστρια του Fox News, διετέλεσε στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2021, ενώ ήταν μέλος της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Αλάσκα, για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Φωτογραφίες: AP

