Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ινδονησία: Η στιγμή της δόνησης - Δεκάδες τραυματίες (βίντεο)

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό 6 βαθμών που σημειώθηκε στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας νωρίς σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.

Ο σεισμός, το εστιακό βάθος του οποίου υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, συγκλόνισε την Πόσο, στη νήσο Σουλαουέζι, και έγινε αισθητός στις κοντινές περιοχές.

{https://x.com/RenderNature/status/1956901379248947492}

{https://x.com/ferozwala/status/1956896501319549349}

Λόγω του σεισμού τραυματίστηκαν 29 άνθρωποι, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, πρόσθεσε η BNBP.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

{https://x.com/KL_Videos/status/1956902590903419362}