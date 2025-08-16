Ερντογάν: Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει στην εδραίωση της ειρήνης στην Ουκρανία

«Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας», αναφέρει ο Τούρκος πρόεδρος.

Tην ικανοποίησή του για τη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα εξέφρασε με ανάρτησή του ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες έδωσαν ώθηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι «έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο για την εδραίωση της ειρήνης».

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση του Τούρκου προέδρου έχει ως εξής:

«Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Τραμπ και του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Πούτιν έδωσαν νέα ώθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας και ευχόμαστε αυτή η νέα διαδικασία, με τη συμμετοχή και του προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι, να θέσει τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο στην εδραίωση της ειρήνης».